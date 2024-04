Z nakupom vstopnice za EP v slalomu na divjih vodah v Tacnu lahko osvojite ko mplet vstopnic za ogled tekem na olimpijskih igrah in tri nočitve v Parizu, hkrati pa boste s tem tudi pomagali obnoviti kajakaški center v Tacnu.

TSmedia skupaj s Telekomom Slovenije in Kajakaško zvezo Slovenije organizira nagradno igro, v kateri podeljujemo komplet vstopnic za dve osebi za tri tekmovalne dni na olimpijskih igrah v Parizu ter tri nočitve z zajtrkom v dvoposteljni sobi od 30. junija do 2. avgusta 2024. Vstopnice bodo za tekme v slalomu na divjih vodah za disciplini kanu za ženske in kajak za moške.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo kupili vstopnice za ogled tekem evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah, ki bo potekal med 15. in 19. majem v Tacnu. Za nagrade se udeleženci potegujejo tako, da izpolnijo spodnji obrazec ter se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre.