Pokol v Ameriki: Je imel Adams kronično poškodbo možganov? #video

"Ne vem, kaj se je zgodilo. Lahko rečem, da je bil dober fant, a mislim, da ga je uničil nogomet," so bile besede skrušenega očeta osumljenca petkratnega umora Phillipa Adamsa, ki je v Južni Karolini v ZDA ubil pet ljudi, tudi dva mladoletna otroka , nato pa sodil še sebi.

Kaj je sprožilo grozljivko, še ni jasno, a kaj lahko bi bila v ozadju kronična poškodba možganov, ki naj bi imeli številni nekdanji igralci v ligi NFL. Adams je v tej profesionalni ligi igral šest sezon.

Med simptomi kronične travmatska poškodba možganov (CTE) so depresija, anksioznost, agresija in tudi nagnjenost samomorom. Bolezen povzročajo ponavljajoči pretresi možganov. "Študija Univerze Stanford je pokazala, da igralec samo na eni tekmi izpostavljen 50 do 60 močnim naletom v glavo," je dejal zdravnik Bennet Omalu.

V NFL sicer naleti čelada na čelado niso več dovoljeni, a še vedno so pretresi možganov daleč najbolj pogoste poškodbe v ligi. Teh je celo več kot poškodbe kolenskih vezi, kar le nakazuje, za kako brutalen šport gre.

Tega se vsi zavedajo, tudi vodilni možje lige NFL. "Kako narediš igro varnejšo? Le tako, da je ne igraš. Se bo to zgodilo? Ne. NFL bo ostal," je prepričan član Hiše slavnih Brett Favre. Gre vendarle za najpopularnejši šport v ZDA.

