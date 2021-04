Grozljivka: Nekdanji igralec NFL ubil dva otroka

Osumljenca zločina je na naboru leta 2010 izbralo moštvo San Francisco 49ers, poleg moštva iz Kalifornije pa je igral še za New England Patriots, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, New York Jets in Atlanta Falcons, a nikjer ni imel vidnejše vloge. Skupaj je odigral 78 tekem, piše STA.

V sredo je 32-letnik v mestu Rock Hill ubil 70-letnega zdravnika, njegovo 69-letno ženo in njuna dva vnuka stara pet in devet let. Pred hišo je ustrelil tudi 38-letnega moškega, preden se je odpeljal do hiše svojih staršev in tam sodil še sebi, piše AFP.

Šesta žrtev je trenutno v bolnišnici z resnimi strelnimi ranami, je o zločinu dejal šerif okrožja York Trent Faris. Na povpraševanje AFP ne vodja forenzične službe ne šerif okrožja nista želela uradno potrditi identitete storilca, še navaja STA.

Je pa za lokalno televizijsko postajo Adamsov oče Alonzo potrdil smrt svojega sina in dejal, da ga je igranje profesionalnega ameriškega nogometa med leti 2010 in 2015 "povsem uničilo".

