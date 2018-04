Mrakova in Macarolova končali med najboljšo deseterico

pokal princese Sofije

Danes je bilo na regatnem polju vetra spet malo in močno je nihal predvsem po smeri, zato je bilo jadranje taktično zahtevno. Mrakova in Macarolova sta skozi celotno regato pridobivali in končali kot tretji, skupno sta s 84 točkami na devetem mestu.

"Regato na Palmi sva končali na skupnem devetem mestu. Mislim, da je bil celoten teden kar zahteven, to regato sva vzeli kot zelo dober trening za preizkusiti novo jadrnico in opremo. Nekaj malenkosti imava še za izpopolniti in mislim, da bova prišli v Hyeres zelo dobro pripravljeni in poskusili ta rezultat še izboljšati," je po koncu menila Mrakova, Macarolova pa jo je dopolnila: "Današnja regata za medalje je bila zelo zanimiva, imeli smo šibak veter z obale, bilo je zelo nestabilno. Na startu smo imeli zastavo za prosto 'pumpanje', tako da se je bilo res treba boriti od starta vse do cilja. Na prvi boji sva obrnili kot osmi, celo regato pridobivali in prišli v cilj kot tretji."

Jadrnico sta preizkusili prvič. Foto: Stanko Gruden, STA

Prvič z novo jadrnico

Slovenki sta na Mallorco prispeli s povsem novo jadrnico, ki je pred tem še nista preizkusili, kar je delno botrovalo k slabši uvrstitvi od želene. "Ker je kontejner iz Miamija zelo zamujal, nisva mogli pred odhodom opraviti treningov doma. Kontejner z opremo je prišel v Slovenijo tik pred pričetkom regat, tako da nismo mogli opraviti niti treningov v Palmi, kot smo si sprva zadali. Tukaj sva prvič preizkusili tudi novo jadrnico in opremo," je o tem dejala Macarolova.

Zmagali sta Japonki Ai Kondo Yoshida in Miho Hoshioka (56 točk), drugi sta bili Britanki Hannah Mills in Eilidh Mcintyre (58 točk), na tretje mesto pa sta se povzpeli Švicarki Linda Fahrni in Maja Siegentahler (59 točk).

Naslednja regata za Mrakovo in Macarolovo, ki šteje kot regata svetovnega pokala, bo od 22. do 29. aprila v Hyeresu.