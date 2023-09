Pokal narodov pripadel slovenskim plezalkam

S finalnima preizkušnjama na Kitajskem je padel zastor na sezono svetovnega pokala v športnem plezanju. Slovenke so dosegle ekipni uspeh. Prepričljivo so zmagale v pokalu narodov v razvrstitvi svetovnega pokala v težavnosti.

Slovenke so se uvrstile pred Japonsko. Ta pa je v pokalu narodov zmagala tako v seštevku moških kot tudi v seštevku moških in žensk skupaj. V tem seštevku je bila Slovenija druga.

Vita Lukan in Janja Garnbret Foto: Grega Valančič Najboljši Slovenki letos Janja Garnbret in Vita Lukan sta bili vse do zadnjega v boju za zmago v posebnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti. Na koncu je zmagovalka sezone v tej razvrstitvi postala Avstrijka Jessica Pilz (3235 točk), ki sicer ni zmagala niti na eni od šestih tekem, je pa bila v finalu druga, tik za Japonko Ai Mori, kar je zadostovalo za skok na prvo mesto na lestvici.

Pilzeva je v seštevku za 235 točk na drugo mesto potisnila na Kitajskem odsotno Janjo Garnbret, za katero svetovni pokal letos ni bil primarni cilj sezone. Korošica je zmagala na treh tekmah, na katerih je nastopila, tri je izpustila, tudi finalno tekmo sezone, saj si je po zmagi v Kopru in osvojeni olimpijski vozovnici vzela zasluženi premor od tekmovanj.

Lukanova je sezono prvič končala na stopničkah v seštevku discipline, potem ko je v Brianconu vpisala premierno zmago, v Kopru pa je bila tretja. Za tretje mesto v seštevku sezone v težavnosti je zbrala 2725 točk.

"Mogoče bi rekla, da je bila to zame kar nenavadna sezona. Na prvo tekmo sem šla brez nekih večjih pričakovanj, vedela sem, da zaradi poškodbe kolena nisem v najboljši formi, potem pa sem kar nekako iz tekme v tekmo stopnjevala formo, tudi rezultati so se izboljšali. Zmaga v Brianconu pa mi je dala krila, ko sem dobila potrditev, da se lahko kosam z najboljšimi," je sporočila Radovljičanka, ki bo 11. oktobra dopolnila 23 let.

"Tretje mesto v skupni razvrstitvi je samo potrditev za naprej in pomeni dodatno motivacijo za zadnji mesec priprav pred evropskimi kvalifikacijami za olimpijske igre, tako da bom zdaj še z večjo zagnanostjo trenirala," je napovedala Gorenjka.

"Se zavedam, da je veliko tekmovalk izpustilo nekatere tekme, tako da mogoče to ni najbolj realna slika, ampak kakorkoli, sem zadovoljna, da sem še vseeno nekako odplezala, bila skoraj pri vrhu, seveda sem si želela zmagati, ampak mogoče se mi sobotni polfinale ni najbolj posrečil," je še dodala.

Gorazd Hren Foto: Grega Valančič Po obetavnih kvalifikacija so Slovenci pričakovali, da bodo del najboljših tudi na zadnji tekmi sezone. "Definitivno ni šlo vse tako, kot smo si zaželeli," je ocenil selektor slovenske reprezentance Gorazd Hren.

"Začeli smo zelo dobro, dva fanta v polfinalu, vseh šest deklet v polfinalu z lepimi rezultati, nato pa nekako v polfinalu ni steklo pri dekletih, vse so se ulovile v isto zanko in žal kar prehitro zaključila nastop. Še največji šok je to bil definitivno za Vito in Mio Krampl, ki sta merili res visoko."

Seštevki in zmage v svetovnem pokalu ne prinašajo olimpijskih kvot. Prve olimpijske vozovnice so razdelili avgusta na svetovnem prvenstvu v Bernu. Naslednja priložnost bodo oktobrske celinske kvalifikacije za OI, ko se bosta v Pariz uvrstila le zmagovalec in zmagovalka.

"Janja na to tekmo seveda ne bo šla, ker že ima olimpijsko vozovnico, se bodo pa tja odpravile Vita Lukan, Mia Krampl in Sara Čopar, ki so bile najboljše v skupnem seštevku balvanov in težavnosti med našimi, pri fantih pa bosta šla v Laval Luka Potočar, Anže Peharc in po vsej verjetnosti še Martin Bergant," je napovedal selektor.

Pri moških je Slovenca Luko Potočarja na mestu zmagovalca seštevka sezone v težavnosti nasledil 16-letni Japonec Sorato Anraku, ki je po Kopru zmagal tudi v Wujiangu. Potočar je sezono končal kot 11. Krampl je v seštevku končala na osmem mestu.