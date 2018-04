Podržavnik: Zadnji rok za norme bodo sredozemske igre

Trenutno je na seznamu za evropsko prvenstvo pet plavalk - Anja Klinar (Radovljica), Neža Klančar (Olimpija), Tina Čelik (Triglav), branilka brona iz Londona 2016 Tjaša Oder (Fužinar) in Katja Fain (Branik Maribor). "Vsi preostali bodo morali normo potrditi na sredozemskih igrah v Španiji. Tam bo zadnji rok za evropsko prvenstvo," poudarja selektor.

Kaj bo s plavalci, ki študirajo v ZDA?

Številni plavalci so bili v Kranju namreč blizu uvrstitvi, rešiti pa mora tudi vprašanje plavalcev, ki študirajo v ZDA, med katerimi so v ospredju Radovljičanka Tjaša Pintar, Velenjčanka Nastja Govejšek in triglavan Peter John Stevens, aktualni evropski podprvak na 50 metrov prsno z zadnjega prvenstva v Združenem kraljestvu.

Tjaša Pintar Foto: Vid Ponikvar

"Dogovorili smo se, da po finalu prvenstva NCAA nastopijo še na tekmi v 50-metrskem bazenu. To je storila le Tjaša Pintar in ostala brez norme. Peter John Stevens je imel težave s poškodbo hrbta, Nastja Govejšek pa je morala celo na operacijo mandljev, zato norme nista lovila. Oba pa spet trenirata. Stevens je na seznamu za sredozemske igre v Tarragoni, z dekletoma pa se bomo še pomenili, kako in kaj," še pravi Podržavnik.

Ta je bolj zadovoljen s stanjem v mladinski vrsti. Na mladinskem evropskem prvenstvu bo nastopilo od 10 do 15 plavalcev. "Tudi tukaj je 90 odstotkov ekipe znane. Gre za zelo nadarjeno generacijo in te tekme se res veselimo," je dobrega stanja v mladinski vrsti, kjer bosta udarni orožji Katja Fain in Tina Čelik, vesel prvi mož stroke na Plavalni zvezi Slovenije.

Ta se je še enkrat ozrl tudi na tekmo v Kranju, kjer je letos uvedel novost, in jo izpostavil kot ključno za lovljenje norm. "Uživali smo v lepih bojih. Mislim pa, da je tekma tudi potrdila pravilno usmeritev. Plavalci so bili pod pritiskom in morali so pokazati svoje znanje. Starejši so tega vajeni, mladi pa so bolj pod stresom, a tega se morajo naučiti, saj jih to čaka tudi na vseh največjih tekmah."