Breme uspeha je na Stevensu, Klančarjeva in Fainova po izkušnje

Gre za mini slovensko odpravo in selektor Gorazd Podržavnik priznava željo, da bi bila ekipa precej večja. "Računali smo na vsaj šest, morda osem plavalcev. A Tjaša Oder in Anja Klinar sta se odločili, da se bosta pripravili samo na poletno sezono, in s tem se je ekipa zmanjšala. Žal je to trenutno realna slika," pravi selektor reprezentance.

Nekaj je bilo v slovenski vrsti tudi smole, saj je bila med kandidati za Kitajsko tudi Radovljičanka Tjaša Pintar, ki se je poškodovala, v širšem krogu kandidatov za nastop še olimpijki Tjaša Vozel in Nastja Govejšek, pa tudi Aljaž Kerč, ki pa s formo niso potrdili poti na Kitajsko. Jeseni je bil normi zelo blizu tudi mladi plavalec Olimpije Domen Demšar, ki mu je za pot v Azijo zmanjkalo le nekaj desetink sekunde.

Med mladimi upi, nosilci kolajn z mladinskih prvenstev, se za Kitajsko prav tako nista odločili Ravenčanka Janja Šegel in triglavanka Tina Čelik, nosilka kolajne z mladinskega evropskega prvenstva in olimpijskih iger mladih. "Janja se pripravlja za poletno sezono, za to pa se je odločila tudi Tina, ki je skupaj s trenerjem ocenila, da po oktobrskih mladinskih igrah nima smisla nastopiti na dveh velikih tekmah zapored."

Foto: Vid Ponikvar

Stevens bo branil srebro iz Windsorja

Pričakovanja v Hangžouju so kljub temu visoka, saj bo Stevens ne nazadnje branil srebro na 50 metrov prsno iz Windsorja 2016, Klančarjeva je nosilka dveh odličij z oktobrskih mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu, Fainova pa ob Klančarjevi velja za enega največjih upov slovenskega plavanja v prihodnjih letih.

"Stevensa smo videli v svetovnem pokalu, kjer je nastopal zelo dobro, čeprav je bilo tudi v njegovem plavanju veliko napak in upam, da bo to popravil na svetovnem prvenstvu in da se bomo skupaj z njim veselili odmevnega dosežka," še pravi Podržavnik, ki pri tem razmišlja o novi kolajni, boj za zlato pa je napovedal kar 23-letni Stevens sam.

Cilji v ekipi so zelo različni

Kot pravi, se cilji v ekipi močno razlikujejo, "Pri Petru je jasno, da je glavni adut in da bo nosil breme odmevnega dosežka. Neža in Katja gresta predvsem po izkušnje. S svojimi dosežki sta na robu elite in tudi od njiju glede na jesensko obdobje pričakujem zelo dobro plavanje," cilje razlaga koroški strokovnjak, ki od tekmovalk ne pričakuje visokih uvrstitev po mestih, ampak dobre izide, ti pa bi prinesli tudi popoldanske nastope med najboljšimi 16 plavalci, morda celo kakšen nastop med osmerico najboljših.

V ženski vrsti Podržavnik nima velikih skrbi. Drugače pa je z moško vrsto, kjer so se v preteklih letih ob Damirju Dugonjiću, ki je leta 2016 sklenil uspešno plavalno pot, pojavljali plavalci kot nekakšne muhe enodnevnice. Pred leti je tako na eni od tekem vrhunsko nastopil Nejc Zupan, sledilo je uspešno olimpijsko leto Anžeta Tavčarja in nazadnje vzpon Kerča. Po pravilu so se tekmovalci po uspešnem letu poslovili od izbrane vrste.

Razlogi so različni, pri prvih dveh je bil v ospredju študij, Kerč pa je v ZDA že diplomiral, a vsaj začasno ni našel volje, da nadgradi že doseženo. V lanski in predlanski sezoni so bili Slovenci s finali in polfinali uspešni tudi na mladinskih EP, a nato niso našli priključka s člansko vrsto.

"Skoraj po pravilu vsi mladi odhajajo na študij v ZDA. Morda potrebujejo samo čas, da se tam navadijo na nov način dela in se vrnejo. Mi vsekakor upamo, da bo kateremu uspelo v ZDA napredovati."

Morda komu to uspe že do poletja in SP v 50-metrskih bazenih v Južni Koreji. "Tudi tam je želja, da bi bilo v ekipi okoli šest plavalcev, želim si tudi kakšno štafeto. V Koreji se bodo že lovile norme za olimpijske igre v Tokiu, zato pričakujem izjemno gostoto in vrhunske dosežke, od slovenskega tabora pa vnovič kakšen finale. A počakajmo, najprej je pred nami tekma v Hangžouju," še pravi Podržavnik.