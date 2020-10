Podgorškova petkrat zlata

Ljubljanski gimnastični center je v soboto in nedeljo gostil prvo veliko tekmovanje po februarju, preden je marca dokončno zaprl svoja vrata zaradi koronavirusne pandemije. Po prekinitvi so se telovadci vrnili v dvorano, kjer tako v športni kot ritmični gimnastiki vadijo vsak dan.

Konec tedna je Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom priredil prvo tekmovanje v osrednjem slovenskem gimnastičnem centru pod okriljem Gimnastične zveze Slovenije (GZS), ki je potekalo po koronski prekinitvi. Organizator je imel zaradi povečanja števila okužb s covidom-19 v zadnjem času težko nalogo, ki jo je opravil v skladu z vsemi priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.

Prilagodili tekmovanje

"Najprej hvala GZS za sodelovanje in pomoč pri izvedbi državnega prvenstva. Zaradi novih ukrepov tik pred zdajci in nekaj nejasnosti smo morali v četrtek in petek nekoliko prilagoditi ustroj tekmovanja, da je vse potekalo v skladu z ukrepi NIJZ. Naša odločitev je bila, da izpeljemo tekmovanje le v mnogoboju in odpovemo finalne boje ter razglasimo zmagovalke po rekvizitih na podlagi mnogobojskih dosežkov. S tem deklet ne izpostavljamo dodatnemu tveganju. Vse je potekalo gladko, brez težav," je za STA povedala vodja tekmovanja Ana Rebov.

"Zelo smo veseli, da smo tekmo lahko izpeljali, saj je to zelo pomembno za motivacijo deklet, ki vsakodnevno garajo v telovadnicah po Sloveniji," je poudarila nekdanja vrhunska ritmičarka in dodala, da so poskrbeli tudi za ljubitelje tega športa, ki so tokrat ostali za zaprtimi vrati dvorane.

"Gledalcev seveda na tekmi ni bilo, zato pa smo zanje pripravili prenos v živo oba dneva tekmovanja, da so lahko nastope naših tekmovalk spremljali tako pri nas kot na tujem," je še povedala Rebovova.

Foto: Vid Ponikvar

Podgorškova petkrat na vrhu

Tekmovalno je smetano letošnjega DP pobrala 19-letna Podgorškova s petimi zlatimi kolajnami, saj je zmagala z veliko prednostjo tako v mnogoboju kot z vsemi štirimi rekviziti - z obročem, žogo, s kiji in trakom. To je bil po letih 2017 in 2018 še njen tretji članski naslov prvakinje.

"Moj nastop je bil kar dober. Moram reči, da mi je bilo bistveno lažje tekmovati kot pred dvema tednoma na generalki v Mariboru, vsaj psihično. Do konca leta me predvidoma čaka še ena tekma, a nihče ne ve, če jo bo moč izpeljati. Svojih sestav predvidoma ne bom spreminjala, lotili se bomo le manjših izboljšav, dodajanja novih prvin," je po velikem slavju dejala tekmovalka Narodnega doma in dodala: "V prihodnjem, olimpijskem letu sta sicer na koledarju tako svetovno kot evropsko prvenstvo, a v teh časih nihče ne ve, kaj bo. Bomo videli. Treba se bo pripraviti na vse."

Branilka naslova Jekaterina Vedenejeva, Rusinja s slovenskim potnim listom, je zaradi karantene obtičala v matični domovini in se prvenstva ni udeležila.

Članske naslove so osvojile Kaja Artač z obročem, Eva Čakš s kiji (obe Narodni dom) ter Katarina Klauž (Branik Maribor) z žogo.