Počasi se izteka čas

Peter Kauzer je v svoji bogati športni karieri dosegel vse. Sploh se zdi, da je po osvojeni olimpijski medalji v Riu de Janeiru zadihal in začel res uživati v tekmovanjih. In kot še danes pravi, bo vsak vrhunski rezultat le še dodatna češnja na torti. V slovenskem kajaku se menjavajo generacije, prihajajo novi tekmovalci, a Peter Kauzer vztraja med njimi. Ne samo, da vztraja, ampak tudi dosega vrhunske rezultate. Zato njegovi cilji ostajajo ambiciozni, tudi za olimpijske igre v Parizu, kjer se bo, če se bo uvrstil v olimpijsko ekipo, preizkusil tudi v kajakaškem krosu. Hrastničan trenutno svojo formo pili na olimpijski progi v Londonu, kjer ga letos čaka svetovno prvenstvo. To bo letos zelo pomembno, saj se bodo tam lovile olimpijske kvote.

Kako ste zadovoljni z zadnjimi rezultati in vožnjami?

Niso bile to še takšne vožnje, kot jih pričakujem na glavnih tekmah. Mislim, da so bile čisto v redu. Dobro sem se počutil, vožnje so bile brez napak, kar je najbolj pomembno. Veliko je še dela in lahko še zelo napredujem ter sem lahko še hitrejši.

Izbirne tekme so bile mesec dni pred glavno sezono. Po navadi zadnje mesec športniki začenjamo z dvigom forme, vendar sam še nisem tako daleč.

Peter Kauzer v kajakaškem krosu, kjer se je prav tako uvrstil v reprezentanco. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Malce manj domači ste v kajakaškem krosu. Tudi tam ste se preskusili in nato uvrstili v reprezentanco. Kako se spoznavate z novo disciplino?

Pravzaprav je bilo vse skupaj naključno. Rekel sem si, da grem poskusit. Glede na to, da bo to postala olimpijska disciplina in bo prihodnje leto na olimpijskih igrah … Torej, če se v slalomu uvrstiš na olimpijske igre, imaš možnost nastopa tudi v tej disciplini. To je samo še dodaten komplet medalj, za katerega se lahko boriš. Zaradi tega sem se odločil, da poskusim tudi v kajakaškem krosu. Malo me je presenetilo, da sem se dejansko uvrstil v reprezentanco.

Nisem želel tekmovati v vseh izločilnih dvobojih. Sprva sem se preizkusil v vožnji na čas in se uvrstil v izločilne dvoboje. Že tam sem mislil, da bom odpeljal prvi ali morda še drugi krog. Ker mi je šlo v uvodnih dveh krogih zelo dobro, sem si dejal, da grem do konca. Je pa res, da je še zelo veliko prostora za izboljšavo. In takrat tudi nisem imel svoje opreme, prav tako tega nisem še nikoli prej preizkusil. Zdaj si moram naročiti čoln in preostalo opremo, da se bom preizkusil tudi na nekaterih drugih tekmah.

Že veste, na katerih tekmah boste tekmovali tudi v kajakaškem krosu?

Ne vem še natančno. Verjetno v Tacnu, ker so domača tekma, evropske igre in svetovno prvenstvo. Moram videti, kaj se bo dogajalo v slalomu in kako se bom počutil. Ne bom sili v te tekme samo zato, ker sem v ekipi. Še vedno je prioriteta slalom, kajakaški kros pa je samo dodatek.

Letos je za veliko presenečenje poskrbel Žiga Lin Hočevar, ki se je s 15 leti uvrstil v člansko reprezentanco. Foto: Boštjan Boh Generacije in tekmovalci se menjajo … Letos sta poleg vas tudi dva mlada tekmovalca (Žiga Lin Hočevar, Lan Tominc op. p.), ki skupaj ne štejeta toliko let, kot jih imate vi. Kako gledate na to?

Mislim, da je to pozitivno. Torej, da je nekaj svežega vetra v ekipi. Morda se bo vzdušje v ekipi še malo bolj sprostilo. Lepo je videti, da mladi prihajajo. Nam starejšim se čas počasi izteka. Počasi bomo morali začeti razmišljati o upokojitvi. Zdaj je na njih, kako bodo izpeljali vse skupaj. Kar se tega tiče, jim lahko zmeraj pomagam, če jih karkoli zanima, tudi svetujem. Ne želim si, da bi za nami ostala praznina in da bi nekaj let čakali na uspehe, ki jih dosegamo zdaj.

Mislim, da ste prvič v vseh teh letih omenili svojo športno upokojitev.

A res? No, saj nismo večni (smeh, op. p.).

"V prvi vrsti si želim kariero končati zdrav in z nasmeškom na obrazu." Foto: Anže Malovrh/STA

Imate že kakšen načrt, kdaj boste veslo postavili v kot?

Ne še. Z gotovostjo lahko povem, da je to moj zadnji olimpijski ciklus. Ali bom še tekmoval po olimpijskih igrah v Parizu, še ne vem. Zagotovo pa ne mislim tekmovati na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Zdi se mi, da sem v tem športu dosti dosegel in vsi dodatni uspehi so samo še dodatna češnja na torti. V prvi vrsti si želim kariero končati zdrav in z nasmeškom na obrazu.

Morda enkrat postane tudi zelo uspešen trener. Foto: Osebni arhiv Če vas lahko še malo izzovem. Danes v kajaku uspešno tekmuje tudi vaša hčerka Nola. Boste nadaljevali trenersko tradicijo, tako kot vaš oče trenira vas?

Če bo imela veselje, ji bom pomagal z vsem svojim znanjem. Zdaj je prav nič ne silimo. To je še vse del učnega procesa. Pravzaprav je meni povsem vseeno, tudi če bi bila zadnja na tekmi. Pomembno mi je, da uživa v tem in da se nekaj nauči. Na koncu ti šport lahko da disciplino za vse življenje in si ga znaš urediti. Zdi se mi, da smo športniki malce drugačni ljudje in da smo potem tudi malo drugače pripravljeni na življenjske zadeve. Sami sebe vseskozi spravljamo v stres, kar na koncu tudi pomaga.

Torej bi lahko nekoč prevzeli trenersko vlogo?

Tudi lahko. Meni je ta šport tako veliko dal in to stvar tudi najbolje obvladam. Če se bo pokazala možnost, da bom trener, jo bom z veseljem sprejel.

