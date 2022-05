Po več odpovedih našli gostitelja za zaključek sezone in še eno tekmo olimpijske discipline

Na Japonskem so maja načrtovali tekmo svetovnega pokala v balvanskem plezanju, a so jo organizatorji odpovedali, prav tako so odpovedali tekmovanja na Kitajskem in v Rusiji.

V mednarodni federaciji so se dogovorili z japonskimi organizatorji za nadomestno tekmovanje, na katerem bo predstavljena disciplina balvani-težavnost (angl. boulder-lead), ki bo ena od disciplin na OI 2024. Druga bo hitrostno plezanje.

Tekma v Morioki, v prefekturi Iwate na severu največjega japonskega otoka Honšu, bo tudi zadnji dogodek letošnje sezone svetovnega pokala in obenem prvo plezalno tekmovanje svetovnega pokala na Japonskem po Inzaiju oktobra 2019.

Obenem bo Morioka gostila prvo mednarodno tekmo najvišje ravni po lanskih OI, na katerih je Janja Garnbret osvojila zlato kolajno v kombinaciji treh disciplin hitrost-balvani-težavnost.

Tekmovalna premiera nove olimpijske discipline na veliki sceni v formatu za OI 2024 bo avgusta na EP. Prvenstvo stare celine na Bavarskem si je za osrednji cilj sezone izbrala tudi najboljša športna plezalka Garnbretova, ki seveda že pogleduje proti Parizu in olimpijskim kvalifikacijam. Te se bodo začele avgusta 2023 na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici.

Svetovni pokal v športnem plezanju se bo sicer letos prvič ustavil v Kopru; tekma v disciplini težavnost bo 2. in 3. septembra. Foto: Ana Kovač

S tekmo v Kopru se podaljšuje dolgoletna tradicija tekmovanj v Sloveniji, v skladu s katero je Kranj med letoma 1996 in 2021 pripravil 25 tekmovanj svetovnega pokala.

Po Kopru bosta sledili dve azijski postaji. Džakarta v Indoneziji bo od 24. do 26. septembra gostila preizkušnji v hitrosti in težavnosti pred oktobrskim finalom sezone na Japonskem.