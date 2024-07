Petra Kauzerja ne gre posebej predstavljati, saj že vrsto let kroji svetovni vrh kajaka na divjih vodah. Kljub svojim zrelim športnim letom Hrastničan na olimpijskih igrah v Parizu, te so že njegove pete, še vedno sodi v ožji krog favoritov za najvišja mesta. Da še vedno sodi med najboljše kajakaše na divjih vodah, je med drugim pokazal na letošnji tekmi svetovnega pokala v Augsburgu, ko je zasedel 3. mesto.

Zaupanje med sinom in očetom je že vsa leta vzajemno. Že pred časom je Peter Kauzer starejši razkril, da se že tako dobro poznata, da je med njima dovolj le pogled. Foto: www.alesfevzer.com

A nekaj je povsem jasno …

Izkušeni kajakaš zagotovo zelo dobro ve, kaj je zanj najbolje in kako se pripraviti na olimpijsko tekmo. Zelo dobro pa to ve tudi njegov oče Peter Kauzer starejši, ki za hrastniškega kajakaškega asa skrbi že od prvih zaveslajev.

Prav slednji je na družbenih omrežjih delil posnetek na enem izmed zadnjih treningov, ko Peter zelo dobro odpelje eno od kombinacij. Zelo zanimiva je bila njegova reakcija, potem ko je s posnetka slišati: "Tooo!" Po tem sodeč je Kauzer za olimpijsko tekmo ujel pravo formo. Seveda, trening je eno, tekma pa povsem nekaj drugega. A nekaj je jasno, bogate izkušnje so na strani Petra Kauzerja, ki je leta 2016 v Riu de Janeiru osvojil srebro. Mu bo nekaj velikega uspelo tudi na olimpijskih igrah v Parizu?

Posnetek kombinacije in reakcije očeta, si lahko pogledate TUKAJ.

Peter Kauzer bo tekmoval na svojih petih olimpijskih igrah. Foto: www.alesfevzer.com

Tekmovalcem ni vseeno, če je on na štartu

Peter Kauzer nam je pred časom v pogovoru povedal, da meni, da bo na štartu olimpijske tekme 95 odstotkov takšnih kajakašev, ki bodo v igri za medalje. "Tega se je treba zavedati. Dobro bo treba opraviti s kvalifikacijami in se uvrstiti v polfinale. V polfinalu bo treba narediti dobro vožnjo, da se uvrstiš v finale. Finale pa je zgodba zase in tam je treba narediti najboljšo vožnjo, ki si jo sposoben, in videti, kam te to pripelje. Hiter sem še vedno in preostalim tekmovalcem ni vseeno, če sem jaz na štartu (smeh op. p.).

Petra Kauzerja kvalifikacije čakajo v torek, 30. julija. Morebitno polfinale in finale pa v četrtek, 1, avgusta.

Torek, 30. julij: Kajak/kanu – slalom na divjih vodah:

16.00: K-1, kvalifikacije, 1. vožnja, moški (Peter Kauzer)

18.10: K-1, kvalifikacije, 2. vožnja, moški (Peter Kauzer) Četrtek, 1. avgust: Kajak/kanu – slalom na divjih vodah:

15.30: K-1, polfinale, moški (Peter Kauzer) Kajak/kanu – slalom na divjih vodah:

17.30: K-1, finale, moški (Peter Kauzer)

