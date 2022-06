"Prihajam s svežo glavo in čistimi mislimi. Odločitev, da sem izpustila del balvanske sezone je bila prava," ob vrnitvi v tekmovalno areno sporoča Janja Garnbret, z 32 zmagami v svetovnem pokalu, šestimi naslovi svetovne prvakinje in zlato olimpijsko medaljo najuspešnejša tekmovalka v zgodovini športnega plezanja.

V poolimpijski sezoni, kjer bo vrhunec avgustovsko evropsko prvenstvo, je nastopila zgolj na eni tekmi, uvodni balvanski preizkušnji v Meiringenu v Švici, in zmagala.

Po tem si je nameravala vzeti čas za poseben projekt v skali, a ji najprej zaradi okužbe s covidom-19, nato pa še slabega vremena, načrta ni uspelo povsem uresničiti.

Na prvi tekmi letošnje sezone v Meiringenu v Švici je statistiko obogatila z 32. zmago v svetovnem pokalu. Foto: IFSC

Koronski april

"Do konca aprila sem se nekoliko slabše počutila, a sem celoten maj in vse do tekme v Innsbrucku lahko normalno trenirala. Z reprezentanco sem opravila tudi priprave v Innsbrucku in v Augsburgu, tako da so priprave potekale po načrtu," je povedala Garnbretova, ki kljub zgoraj našteti statistiki ne živi v iluzijah in prepričanju, da je nedotakljiva in nepremagljiva.

Trema kljub kilometrini

Tako kot bržkone sleherni športnik, kljub kilometrini in upravičeni samozavesti, pred tekmo še vedno čuti tremo.

"Pred vsako tekmo imam tremo, a mislim, da gre za pozitivno tremo. V Innsbrucku bo prva letošnja tekma v težavnosti in zanima me, kako je z mojo formo, predvsem pa se veselim, da bom spet tekmovala. Komaj čakam, da se vse skupaj začne," se tirolskega izziva veseli 23-letna Korošica, ki se je v petek zvečer, ko so njeni naslednici na prestolu balvanskega plezanja, 21-letni Američanki Natalii Grossman vrteli državno himno, v hotelu že pripravljala na zaslužen počitek.

Noč iz petka na soboto je bila za plezalce in plezalke namreč zelo kratka, kvalifikacije za prvi težavnostni test te sezone se bodo danes začele že ob 9. uri.

21-letna Američanka Natalia Grossman je sezono v balvanih sklenila s še eno zmago, peto v tej sezoni, in skupno zmago v seštevku balvanov. Drugo leto zapored. Foto: Dimitris Tosidis/IFSC

Prvi mož avstrijskega plezanja: Janjina vrnitev bo za nas velik moment

"Janjina vrnitev bo za vse nas velik moment, ne samo za avstrijske ljubitelje plezanja, ampak celotno mednarodno javnost," pravi Heiko Wilhelm, prvi mož avstrijske zveze za športno plezanje. Foto: Dimitris Tosidis/IFSC Vrnitev prve olimpijske prvakinje v zgodovini športnega plezanja v tekmovalno areno je visoko pričakovan dogodek.

"Janjina vrnitev bo za vse nas velik moment, ne samo za avstrijske ljubitelje plezanja, ampak celotno mednarodno javnost," je navdušen Heiko Wilhelm, prvi mož avstrijske zveze za športno plezanje.

"Janja je ena največjih zvezdnic v svetu športnega plezanja in izredno smo veseli, da je za svoj povratek v karavano izbrala prav Innsbruck. Tukaj smo ta teden lahko doživeli več kot samo tekme svetovnega pokala. Gostili smo tekmo v hitrostnem plezanju za evropski pokal in tri tekme v svetovnem pokalu in sicer v paraplezanju, v balvanih in težavnosti. Zato se nam bolj kot svetovni pokal zdi, kot da gostimo svetovno prvenstvo in želimo si, da ga tako dojemajo tudi navijači," poudarja Wilhelm, ki je navdušen tudi nad ogromnim odzivom ljubiteljev plezanja. Po dveh letih epidemije je tekmovanje letos končno spet odprto za javnost.

"Finalne tekme si je lahko ogledalo okrog dva tisoč navijačev in že od srede smo razprodani. To je tudi razlog, da smo se odločili za rahlo spremembo na prizorišču, kar nam bo omogočilo, da bomo lahko ponudili še nekaj dodatnih vstopnic. Poudarek je res na samo nekaj in če si želite Janjo in ostale mednarodne zvezde v nedeljo ogledati v finalu, morate z nakupom vstopnic pohiteti," je še pozval.

V akciji kar 12 Slovenk in Slovencev

V sobotnih kvalifikacijah bo nastopilo kar 12 slovenskih plezalcev in plezalk. Poleg Garnbretove še Lučka Rakovec, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek, Mia Krampl, Lucija Tarkuš, Sara Čopar in Vita Lukan, v moški konkurenci pa si bodo vstopnico za polfinale in finale poskusili prislužiti Domen Škofic, Luka Potočar, Martin Bergant in Milan Preskar.

Finale v obeh konkurencah bo na sporedu v nedeljo.