Plezalec Luka Potočar: Balvani so zame zgodovina

Po Klemnu Bečanu, Domnu Škoficu in Jerneju Kruderju najuspešnejši slovenski športni plezalec Luka Potočar bo ta mesec začel novo tekmovalno sezono v svetovnem pokalu. "Sezona bo zagotovo precej drugačna, s tem, da se bom osredotočil samo na težavnost, balvani so zame zgodovina," je v pogovoru za STA dejal 23-letni Gorenjec.

Odločitev, da se bo usmeril samo na eno tekmovalno disciplino športnega plezanja, je povezana tudi z odločitvijo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). Ta je spored naslednjih poletnih olimpijskih iger leta 2028 razširil s tremi posamičnimi disciplinami. V Los Angelesu se bodo prvič merili za tri komplete olimpijskih odličij ločeno - v hitrosti, težavnosti in balvanih.

Potočar je lani v Parizu kot prvi Slovenec med moškimi nastopil na OI ter v kombinaciji balvanov in težavnosti končal na 16. mestu. Želi si, da bi v Los Angelesu v težavnosti, ki je bila vedno njegova prva disciplina, pustil večji pečat.

"Do konca kariere bo vse v znamenju težavnosti"

"Ne bi rekel, da sem pričakoval takšno odločitev Moka, smo pa vsi upali, da se bo zgodilo, kar se je. Načrti so ostali isti, mogoče bodo vse sezone do OI podobne letošnji, vsaj zame, osredotočil se bom samo na težavnost," je dejal Potočar.

"Balvani so zame zgodovina, kar zadeva tekmovanja v tej disciplini. Vseeno je bilo v kakovostni ravni med težavnostjo in balvani pri meni toliko razlike, da se mi zanesljivo bolj splača osredotočiti se na eno disciplino, v kateri sem že dokazal, da sem res dober," še o odločitvi razmišlja Potočar, ki je leta 2021 postal svetovni podprvak v težavnostnem plezanju.

"Do konca kariere bo vse v znamenju težavnosti," je prepričan: "Ni veliko plezalcev, ki bi bili najboljši v obeh disciplinah, kakor je recimo Janja Garnbret. Večina nas je odločitev sprejela lepo, ker se lahko usmerimo samo na eno disciplino, na tisto, ki nam je ljubša, in smo v njej najboljši," je Potočar pozdravil odločitev Moka.

Letos bo nastopil na vseh tekmah v težavnosti z vrhuncem septembra na svetovnem prvenstvu v Seulu, kjer bo ob osemkratni svetovni prvakinji Garnbret slovenski kandidat za medaljo.

"Sezono bom začel konec prihodnjega tedna v Wujiangu na Kitajskem, nato bom tekmoval tudi na Baliju. To je bil plan že pred sezono," je dejal Potočar, ki je prvo zmago v svetovnem pokalu osvojil leta 2022 v Kopru, takrat je prvič osvojil tudi seštevek sezone v težavnosti.

"To, da imam čas samo za trening težavnosti, upam, da se bo poznalo tudi na tekmah," je dejal Potočar, ki je vesel, da je lani doživel olimpijsko izkušnjo.

"Potem ko sem se uvrstil na OI, nisem vedel, kaj pričakovati. Pričakoval sem le, da bodo OI fenomenalna tekma. In to se je tudi zgodilo. Mislim, da mi bo zaradi izkušnje Pariza lažje v Los Angelesu, seveda pa moram najprej doseči olimpijsko normo in se na igre uvrstiti. Vedel bom, kako vse poteka, kakšni so pritiski, ker so res veliki, zato upam, da se bom z vsem tem nekoliko lažje spopadel."

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Prostora za napredek je še nekaj

Čeprav bo tekmoval v eni disciplini, ne pričakuje sproščene sezone: "Verjetno je sproščena sezona tista, ki ne vključuje tekmovanj."

Jeseničan se je pred začetkom sezone kot član športne enote Slovenske vojske udeležil vojaških zimskih iger ter v težavnosti osvojil bron.

"Je še nekaj prostora za napredek, saj si želim priti nazaj na raven mojih najboljših sezon in se redno uvrščati v finale ter večkrat stopiti na zmagovalni oder." Od Potočarjevih zadnjih stopničk sta minili že dve leti in sedem mesecev.