Pintarjeva še enkrat v malem finalu San Antonia, Ferš Eržen ugnal konkurenco

Tjaša Pintar se od mitinga v San Antoniu poslavlja s 14. mestom in dosežkom 56,54 na 100 m prosto. Pred tem je plavalka Radovljice in univerze Tennessee na tem mitingu nastopila v finalu na 100 m prsno in malem finalu na 50 m prosto.

Na 100 m prosto je ponoči prepričljivo slavila Claire Curzan z dosežkom 53,68. Zvezdnica Katie Ledecky je za trening s 54,93 osvojila četrto mesto.

Med boljšimi dosežki velja omeniti Američana Caeleba Dressla in Srba Andreja Barno, ki sta si z 49,13 razdelila prvo mesto v moški konkurenci na 100 m prosto. Soliden je bil tudi dosežek 1:56,70 Shaina Casasa na 200 m mešano. Rhyan White je 200 m hrbtno zmogla v 2:07,92 minute.