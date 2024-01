Plavalne zveze Slovenije ima novega predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V burni razpravi je Urban Korenjak v tesni odločitvi prepričal delegate slovenskih klubov, prisotnost je bila stoodstotna, s programom oglaševanja in sponzorstva, med drugim pa povedal, da rezultatski napredek pričakuje z vključevanjem znanosti in tehnologije v stroko, napovedal je tudi oblikovanje dvorane slavnih in organizacijo mladinskega ali članskega evropskega prvenstva na novi Iliriji v Ljubljani.

Obenem je Korenjak vse spremembe in razvoj obljubil s staro ekipo na zvezi, ki slovensko plavanje vodi že več desetletij. Njegova podpredsednika bosta Miran Kos in Denis Mancevič, v izvršnem odboru pa prav tako ostaja del zdajšnje ekipe. Delegati so z glasovanjem potrdili, da še naprej zaupajo smeri.

Protikandidatka Uršula Majcen je ponudila novo pot in novo ekipo, predvsem pa v programu nagovarjala tudi manjše klube, spremembe pa je obljubljala na petih desetletjih vključenosti v plavanje, ko je bila vanj vpeta v več vlogah. V burni razpravi je razkrila tudi, da je šlo v predvolilnem boju zares in nasprotnemu taboru očitala tudi nepoštene prijeme.

"Zavedam se odgovornosti, ki jo prinaša ta položaj. Prizadeval si bom, da plavanje še naprej cveti in da doseže položaj, ki mu pripada. Računam na ekipo, saj noben cilj ni dosegljiv brez povezovanja in vključevanja," pa je ob zahvali za izvolitev na skupščini med drugim dejal Korenjak.

Skupščina je potrdila tudi ostale organe zveze. Že v uvodu pa se je stari predsednik Boro Štrumbelj od uradnega položaja na zvezi poslovil tudi s posebnimi priznanji zveze Sašu Weixlu in Silvestru Lipošku za pomoč pri organizaciji plavalnega dela tekmovanja na lanskem Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru, pa tudi Darjanu Petriču za dolgoletno računalniško podporo zvezi preko programa PZSana.