Petrušićeva in Divković na SP do ene zmage

Slovenska taekwondoista Ana Petrušić in Patrik Divković sta se na svetovnem prvenstvu v britanskem Manchestru poslovila po doseženi zmagi in porazu. V nedeljo bosta slovenske barve branila še Ivan Trajković in Dunja Lemanjić.

Ana Petrušić in Patrik Divković sta prvenstvo začela z zmagama. Petrušičeva je v kategoriji do 53 kg proti Španki Loreni Cabel Salaz povedla v prvi rundi in prednost višala do konca dvoboja. Točke so v uvodu kar deževale in Petrušićeva je prvo tretjino dobila s 13:11. V nadaljevanju je v drugi rundi prednost narasla na pet točk in v zadnji na 12, saj se je Španka povsem odprla, da bi morda prišla do preobrata.

Petrušičevo je nato ustavila Britanka Aaliyah Powell, ki je dvoboj odločila v prvi rundi, saj jo je dobila s 7:0. Slovenska tekmovalka se je sicer približala na 10:6, a je bilo za preobrat prepozno, tekmica pa je po napadih Petrušićeva dosegla še dve točki.

Bolj previdno je proti Katarcu Aliju Alaraimiju začel Divković, ki si bo krstni dvoboj na članskem svetovnem prvenstvu zapomnil po zmagi. Katarec je še v drugi rundi vodil s 7:5, v tretji pa je nekaj natančnih Divkovićevih udarcev v telo nasprotnika spremenilo potek dvoboja, ki ga je s 15:9 dobil nekdanji mladinski svetovni prvak iz Slovenije.

Drugi dvoboj proti Britancu Damonu Sansumu je Divković začel zadržano, v nadaljevanju pa povedel s 5:3 in 7:4, nato pa branil prednost. A račun se mu ni izšel, saj je domači tekmovalec slavil tesno zmago z 8:7.