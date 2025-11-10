Petra Pavlič in Peter Dobnik državna prvaka v dviganju uteži

Med moškimi je bil na DP v soboto in nedeljo najboljši Peter Dobnik (KDU Ptuj). V kategoriji do 94 kg je v potegu dvignil 141 kg, v sunku pa 165 kg, so sporočili iz slovenske zveze.

Državne prvakinje:

- do 48 kg: Klara Kovačec (KDU Ptuj)

- do 58 kg: Nastja Colarič (TAK Domžale)

- do 63 kg: Petra Pavlič (TAK Domžale)

- do 69 kg: Urška Jankovič (IZTA)

- do 77 kg: Anja Rus (TAK Domžale)

- do 86 kg: Yvonne Eggers (KDU Olimpija)

- nad 86 kg: Kaja Kučič (KDU Olimpija)

Državni prvaki:

- do 71 kg: Aleksander Kravanja (KDU Olimpija)

- do 79 kg: Tim Mušič (TAK Domžale)

- do 88 kg: David Birk (IZTA)

- do 94 kg: Peter Dobnik (KDU Ptuj)

- do 110 kg: Matic Debeljak (TAK Domžale)

- nad 110 kg: Blaž Peterka (TAK Domžale)