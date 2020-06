Peljal se je s skirojem, nato pa šok. Medvedka z mladičem. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnik ameriške profesionalne lige NFL Ha Ha Clinton-Dix se je vozil z električnim skirojem, ko je na dvorišču svojega doma zagledal medvedko z mladičem in se na smrt prestrašil.

Čeprav igralci ameriškega nogometa veljajo za osebe, ki ne poznajo strahu, se je 27-letni član Dallas Cowboys ustrašil za svoje življenje in jo ucvrl, kolikor so ga nesle noge. Na srečo sta se burnega odziva člana obrambe kavbojev ustrašila tudi medveda in stekla v nasprotno smer.

Clinton-Dix, ki je v NFL že sedem sezon, največ, štiri sezone je igral za Green Bay Packers, je znan kot nogometaš z zelo smešnim imenom. Zakaj Ha Ha? Njegovo pravo ime Ha'Sean je bilo vedno narobe izgovorjeno, zato ga je sam malce poenostavil.

