Pariz za judoiste prva priložnost za korak proti Tokiu

Nastopilo bo kar šest slovenskih tekmovalk. V kategoriji do 57 kilogramov je Kaja Kajzer na svetovni lestvici na 15. mestu, dober nastop v Parizu pa bi jo že močno približal nastopu v deželi vzhajajočega sonca.

Kategorijo višje bosta nastopili aktualna olimpijska prvakinja Tina Trstenjak in Andreja Leški. V tej kategoriji slovenski nastop na OI ni vprašljiv, ostaja le vprašanje, katera od tekmovalk bo nastopila na Japonskem. Trstenjakova je na svetovni lestvici druga, Leškijeva pa šesta. Koprčanka, ki tekmuje za ljubljanski Bežigrad, lahko z dobrimi nastopi Trstenjakovo še prehiti. Najbrž pa bi si morala Celjanka za tak razplet privoščiti kar nekaj spodrsljajev.

Dve tekmovalki bo imela Slovenija tudi v kategoriji do 78 kilogramov. Nastopili bosta aktualna evropska prvakinja Klara Apotekar in Patricija Brolih. S stopničkami bi Apotekarjeva, varovanka Marjana Fabjana v Sankakuju, najbrž že imela v žepu tudi vozovnico za Tokio, saj je na svetovni lestvici na petem mestu.

Dober izid pa v kategoriji nad 78 kilogramov potrebuje Ana Velenšek, 20. na svetovni lestvici.

V moški konkurenci je med Slovenci najvišje Adrian Gomboc, ki je v kategoriji do 66 kilogramov 13., a ga v Parizu ne bo. Martin Hojak bo v kategoriji do 73 kilogramov poskušal izboljšati svoje trenutno 45. mesto na lestvici, Vido Dragič pa je v kategoriji nad 100 kilogramov 39. in za pot na Japonsko prav tako potrebuje nekaj izjemnih dosežkov.