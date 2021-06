Paraolimpijec Sandi Novak končal športno pot

"Maraton se začne pri 30, 35 kilometrih. Pri 21. in 30. kilometru ne smeš biti utrujen, si pa lahko utrujen v zadnjih dveh kilometrih," je ob slovesu od tekmovanj na današnji novinarski konferenci dejal slepi maratonec Sandi Novak, ki je po 13 letih končal svojo bogato športno pot.

"V življenju beseda ne zmorem na obstaja. Vsaj zame ne, pa tudi za vas ne sme obstajati. S dobro pomočjo prijateljev in dobrih ljudi je vse mogoče. Jaz pa sem še malce trmast. Predvsem pa svetujem vsem, da se več pogovarjate," je v Domu oddiha ZDSSS Okroglo na Gorenjskem svoj športni in življenjski motiv predstavil Novak.

Lani je pritekel do norme za Tokio, a je komisija odločila, da mesto (Slovenija ima le eno kvoto v paraatletiki) na OI zapolni metalec diska Henrik Plank. Foto: Jan Lukanović

Komisija odločila, da v Tokio odpotuje Plank

Lani januarja je ob spremstvu slovenskega rekorderja v maratonu Romana Kejžara in Martina Pintarja pritekel do norme za Tokio s časom 2:59:56. A igre so prestavili za eno leto, letos pa je postalo jasno, da bo imela Slovenija na voljo le eno kvoto v paraatletiki. Kandidata sta bila dva, ob Novaku jo je dosegel tudi metalec diska Henrik Plank. Komisija za tekmovalni šport pri Zvezi za šport invalidov Slovenije - Slovenskem paralimpijskem komiteju pa je nazadnje na podlagi rezultatov odločila, da na igre v Tokio letos potuje Plank.

Življenje se mu je spremenilo pred 16 leti

Pred 16 leti se mu je življenje drastično spremenilo, kjer je v nesreči oslepel, prej je bil mizar, potem pa je postal vrhunski parašportnik. Po nesreči je priložnost našel tudi v društvu Korak, kjer pomagajo ljudem z možganskimi poškodbami. "S tekom dam iz sebe vso agresijo, ki se nabere v meni. Med njim in z njegovo pomočjo rastem tudi mentalno, prija in godi mi," je dejal Novak.

Njegovo kariero je zaznamovalo sodelovanje s trenerjem Romanom Kejžarjem, ki je po koncu športne poti Novaka že našel tudi nove slepe tekače, ki bodo nadgradili njegovo zgodbo. Novak pa je opozori tudi na Primoža Černilca, ki je vsa ta leta v njegovi ekipi skrbel za logistiko.

Simbol navdiha

Novak je v karieri nastopil na petih ljubljanskih maratonih, odtekel je tri maratone v Dubaju, štiri v Londonu, enega pa v Berlinu ter Hannovru. V teh letih je nastopil na 15 polmaratonih. Na svetovnem prvenstvu v Lyonu je leta 2013 zasedel sedmo mesto v maratonu, 2014. pa je bil na EP v Walesu četrti na 5000 metrov.

"Za vse nas je bil vedno simbol navdiha. V zrelih letih se je poškodoval. A kljub tej poškodbi je s trmo in vztrajnostjo dosegel vrhunske rezultate. Dobro se spomnim maratona v Dubaju, povsem je bil izčrpan in še danes ne vem, od kje je vzel to energijo in moč. Vse nas je navdušil. Pri nas imamo kar nekaj vrhunskih parašportnikov, a tako neizprosnih do sebe pa prav gotovo ne," pa je ob koncu Novakove športne poti povedal predsednik krovne zveze Damijan Lazar.