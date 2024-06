Osterman in Medved šesti na EP na Madžarskem

Slovenski kajakašici Anja Osterman in Mia Medved sta na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v madžarskem Szegedu na 500 m zasedli šesto mesto. Za zmagovalkama, Dankama Emmo Jorgensen in Fredrerikke Matthiesen, sta zaostali 3,564 sekunde.

Za konec prvenstva bosta na vrsti še najdaljši preizkušnji posamezno na 5000 m, pri ženskah bo za Slovenijo nastopila Anja Šteblaj (15.08), pri moških pa Jošt Zakrajšek (15.45).

Osterman in Medved sta v soboto na 200 m med dvojicami osvojili srebrno kolajno. Boljši sta bili le Madžarki Blanka Kiss in Anna Lucz. Enaintridesetletna Osterman in šest let mlajša Medved sta si finale zagotovili v petkovih predtekmovanjih, ko sta bili v svoji skupini drugi.

Prav tako v petek je bila blizu medalje tudi Špela Ponomarenko Janić. Med posameznicami na 200 m je bila četrta, bron je zgrešila za vsega 27 tisočink sekunde.

Preberite še: