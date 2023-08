OKS ima novega generalnega sekretarja

Jontes, ki je postal četrti generalni sekretar v zgodovini OKS, je dolga leta delal v vodstvu marketinga Telekoma, bil je tudi podpredsednik uprave te družbe, v OKS pa je več let vodil marketinško komisijo. Po lanskih predsedniških volitvah v OKS je zaposlen v slovenski krovni športni organizaciji in je bil odgovoren za projekt olimpijskih iger v Parizu prihodnje leto.

IO OKS je v začetku maja določil postopke in izborno komisijo za imenovanje generalnega sekretarja. Komisijo je vodila Maja Zalaznik, v njej je bil tudi prvi generalni sekretar OKS v zgodovini Tone Jagodic. Do roka, 15. junija, je prispelo 15 kandidatur. S sedmer

ico je nato komisija do 15. julija opravil razgovore, štiri pa je nato predlagala predsedniku Bobincu.

Tomaž Jontes je postal novi generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije. Foto: OKS-ZŠZ "Na intervjujih nisem bil prisoten, sem pa jih potem z veseljem poslušal. Veliko delo je pri izboru opravil tudi Tone Jagodic. Pri izboru je bilo pomembno, da je kandidat s številnimi znanji, ki prihaja iz športa ali je z njim tesno povezan. Pri mojem predlogu je pomembno vlogo igral tudi svet, v katerem ta čas živimo, tako v mednarodnem kot slovenskem prostoru. Izzivov je veliko, predvsem pri financah in pripravah na OI. Ključno je bilo tudi, da se bo ta oseba dobro 'vklopila' v sedanjo ekipo OKS, zato je kdo izmed 'zunanjih' tudi odpadel," je uvodoma izbor pojasnil Bobinac.

"Bilo je zelo veliko dobrih predlogov, posebej to velja za na koncu predlagano četverico. Na mestu generalnega sekretarja je zelo pomembno usklajevanje raznolikih interesov tako znotraj vodstva OKS kot tudi športa nasploh. Sam ocenjujem, da je izbor Tomaža Jontesa pomemben v luči nadaljnjega uspešnega razvoja slovenskega športa," je pojasnil Jagodic. Podporo Jontesu so v razpravi pred odločanjem dali tudi ostali člani IO OKS.

Perko sekretar od avgusta 2017

Blaž Perko je bil generalni sekretar od konca avgusta 2017, sicer pa je na OKS od leta 2004. Na mestu generalnega sekretarja je nasledil Edvarda Kolarja, ki je bil kot drugi generalni sekretar v zgodovini OKS imenovan februarja 2015. Pred tem je 23 let na tem mestu deloval Jagodic.

Slednji je tudi v etični komisiji OKS, ki jo vodi Jošt Dolničar. V njej je tudi psihiatrinja Maja Smerdu, je izpostavil Bobinac, ko je ob koncu seje odprl vprašanje nasilja, tudi spolnega, v slovenskem športu. Konkretnih primerov pri tem niso omenjali.

Enzo Smrekar, predsednik Smučarske zveze Slovenije in podpredsednik OKS, je pozval strokovne službe, da naj pridobijo podatke, kako imajo to področje urejeno v slovenskih športnih zvezah. Jagodic je povedal, da je stanje marsikje dokaj slabo in bodo naredili aktivne korake za vzpostavitev varnega sistema prijav nepravilnosti in njihovega reševanja tudi pri zvezah, ki tega še nimajo urejenega.

Pred tem so obravnavali poročila strokovnih služb, govorili pa so tudi o pomoči športnim organizacijam, ki so jih prizadele nedavne poplave. OKS pripravlja popis škode, Bobinac pa je navedel še eno nalogo za naslednje obdobje. OKS bo tudi nosilec priprave popisa sedanjega stanja športnih objektov in priprave načrta za obnovo in izgradnjo novih.