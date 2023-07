Slovenske odbojkarice prepričljivo zlate na Ofemu, rokometaši srebrni

Slovenske mlade odbojkarice so na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru osvojile zlato odličje. V današnjem finalu so prepričljivo premagale Nemke s 3:0 (15, 14, 16). V finalu so zaigrali tudi rokometaši, a so morali premoč priznati Nemcem s 25:32, vseeno pa osvojili srebro. Bronasta je bila atletinja Tia Tanja Živko.

Odbojkarice so tako festival končale brez poraza, še drugič pa so bile boljše od Nemk. Za Slovenijo je to drugo zlato odličje na Ofemu. Odbojkarji so v boju za končno peto mesto dopoldne klonili proti poljskim vrstnikom z 0:3 (26, 20, 15).

"Nerealno. Tako je bilo dobro vzdušje, toliko smo se spodbujale med sabo, toliko je vse lepo steklo in bil je samo dokaz tega trdega dela od celega poletja. Smo nerealno vesele. Dobro vzdušje in podpora med sabo, s trenerji in s klopi, tako da je bil dober občutek zmagati, boljše kot karkoli do zdaj," je po tekmi dejala Nina Svetina.

Mladi slovenski rokometaši presegli svoje sposobnosti

Mladi Slovenci so v finalu priznali premoč nemškim sovrstnikom. Foto: Grega Valančič/Sportida Rokometašem je maratonski polfinalni dvoboj s Hrvaško pobral kar nekaj moči, kar se je poznalo v današnjem finalu proti Nemčiji. Ta je vodstvo v svojih rokah držala skozi celotno tekmo, na koncu pa slavila s sedmimi goli razlike. Rokometašice so v tekmi za peto mesto premagale Čehinje s 26:22.

"Od včerajšnje tekme proti Hrvatom v polfinalu smo bili malo utrujeni. Dali smo vse od sebe, Nemci so bili pošteno boljši in lahko le čestitam. Kolajne sicer nismo pričakovali, rekli smo, da bomo dali na vsaki tekmi vse od sebe in bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," je dejal Mai Marguč.

"Mogoče smo celo presegli svoje sposobnosti z uvrstitvijo v finale. Uspelo nam je Nemce v prvi tekmi presenetiti, v drugi pa smo enostavno bili preveč iztrošeni od polfinalne tekme. Upali smo, da lahko pridemo do medalje, delali smo na tem, na psihološkem, taktičnem, kondicijskem delu. Na koncu se nam je hvala bogu enkrat 'poklopilo' in zelo sem vesel za fante, da smo prišli do te srebrne medalje," je dodal trener Janez Klemenčič.

Tia Tanja Živko pritekla do brona

Tia Tanja Živko se je izkazala v teku na 1500 metrov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tretje slovensko odličje zadnjega dne in skupno devetega na domačem Ofemu je v teku na 1500 m zagotovila atletinja Živko s časom 4:19,80 minute. Zmagala je Švicarka Shirin Andrina Kerber.

"Moja taktika je bila, da se držim tretje, da imam z njo stik. Pred tekmo sem se zelo motivirala in mislim, da je najpomembnejša pri tej tekmi glava, ker če je glava v redu, je tekma super. Kriza je bila definitivno zadnjih 400 metrov, ampak zdaj sem vesela, da sem držala zraven, ker ponavadi vedno spustim. Za rezultat sem super presrečna. Najprej sem si rekla, da naj bo vsaj osebni rekord, če bo še medalja, pa toliko bolje," je o svojem največjem dosežku doslej dejala Tia Tanja Živko.

Po nehvaležnem četrtem mestu v petkovem finalu meta kladiva je Andraž Rajher danes v metu diska osvojil sedmo mesto. Karla Jerič je bila v metu krogle osma. Moška štafeta tekov 100 + 200 + 300 + 400 m v sestavi Aljaž Škrinjar, Val Velkavrh, Žan Ogrinc in Žan Ritlop je bila dobro na poti, nato pa se je v zadnji predaji Ogrinc nesrečno zaletel v italijanskega tekača, tako da so Slovenci tekmo končali na sedmem mestu.

Suljić do brona brez prelitega znoja

Svoje bronasto odličje je danes prejel tudi tenisač Svit Suljić, ki pa tokrat dvoboja za tretje mesto ni odigral. Nemec Niels Alfred McDonald je svoj polfinalni dvoboj predčasno predal zaradi poškodbe, posledično pa tudi današnji dvoboj.

Svit Suljić se je povzpel na zmagovalni oder. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenske judoiste in judoistke je danes čakala še mešana ekipna tekma, ki so jo sklenili na sedmem mestu. Najprej so Slovenci s 4:3 premagali Moldavijo in Izrael. Gruzijci so jih s 4:2 pahnili v repasaž, kjer je bila boljša še Ukrajina s 4:3.