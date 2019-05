Od srede v Bovcu za evropske naslove v spustu na divjih vodah

To bo tretje člansko evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah v zgodovini, ki bo potekalo na Soči, nazadnje je bilo tu organizirano leta 2013.

"Veseli smo, da lahko gostimo evropsko prvenstvo. Naredili smo vse, kar je v naši moči. Seveda proti vremenu ne moremo. Jutri bomo otvoritev izpeljali v Kulturnem domu, potem pa upam, da se nam bo vreme malo nasmehnilo in da bodo dogodki na bovškem trgu," je povedal župan Valter Mlekuž.

Slovensko ekipo bodo sestavljali kajakaši Nejc Žnidarčič, Simon Oven, Anže Urankar, Tim Novak, Lea Novak, Živa Jančar in Ana Šteblaj ter kanuisti Blaž Cof, Martin Gale, Maj Oštrbenk in Nejc Gradišek.

Foto: Instagram

Slovenci bodo favoriti

Slovenski tekmovalci bodo na domačem terenu med glavnimi favoriti, med resnejše tekmece pa bodo sodili Francozi, Nemci, Čehi in Italijani. "Doma je zmeraj lepo tekmovati, na Soči, tu sem odrasel in dosegel lepe uspehe. Vsi imamo visoke cilje. Letos sem zmagal na vseh sprintih, na katerih sem startal, in upam, da bom ta zmagovalni niz podaljšal do evropskega prvenstva," je pred nastopom na Soči povedal Žnidarčič.

Na zlato kolajno v klasičnem spustu cilja aktualni svetovni prvak v tej disciplini Oven: "Želim si zmagati v klasiki. Mislim, da sem zelo dobro pripravljen, sedaj pa bomo videli, kako bo."

V vlogi aktualnega svetovnega prvaka bo na Soči nastopil tudi kanuist Cof: "Trenutno se dobro počutim. Bil sem sicer bolan, a sem to prestal. Formo bolj kot ne tempiram za sprint, vendar bom startal tudi v klasiki."

Organizatorjem nagaja vreme

Prirediteljem jo je sicer nekoliko zagodlo vreme, saj je izredno močan veter podiral drevesa in uničeval električno napeljavo, popolnoma pa je tudi uničil šotor na prireditvenem prostoru. Zaradi slabše vremenske napovedi so se organizatorji tudi odločili za bovški trg predvidene dogodke, med drugim tudi podelitev kolajn, preseliti v Kulturni dom Bovec.

Prva tekma v okviru evropskega prvenstva bo na sporedu v sredo, ko se bodo udeleženci merili za naslove evropskih prvakov v klasičnem spustu na divjih vodah, v četrtek sledi ekipna tekma v klasiki in tekmovanje veteranov, v petek kvalifikacije v sprintu na divjih vodah, v soboto pa še posamična in ekipna finalna preizkušnja v sprintu na divjih vodah.