Svetovni prvak, ki mora hoditi v službo #video

Blaž Cof, kanuist na divjih vodah, je eden v vrsti tistih športnikov, ki svojo športno kariero usklajuje z osemurnim delovnikom. Še bolj zanimivo je, da mu to uspeva do popolnosti, saj je lani v spustu na divjih vodah osvojil naslov svetovnega prvaka. Visoke cilje ima tudi pred domačim evropskim prvenstvom.

Blaž je eden tistih športnikov, ki mora vsak dan hoditi v službo, nato pa ga popoldne čakata še dva treninga. Ob tem trpi njegova družina in njegovi prijatelji, a dokler ga bodo na tej poti vsi podpirali, bo nadaljeval. Pirničan ima namreč še kar nekaj načrtov za prihodnost. Prvi načrt je domače evropsko prvenstvo na Soči, kjer bo v sprintu napadal najvišja mesta.

Upa, da bo na Soči pravi vodostaj. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Evropsko prvenstvu na Soči bo na sporedu od 14. do 18. maja in naš sogovornik upa, da bo vodostaj Soče ravno pravšnji. Kot sam pravi, na Soči zelo uživa, in ko ima le možnost, se tja odpravi tudi v prostem času.

Domače prvenstvo mu veliko pomeni, saj se je na novo sezono začel pripravljati oktobra in je stopnjeval svojo formo. Nekateri slovenski reprezentanti so se na priprave odpravili v Španijo, on pa se je zaradi službenih obveznosti pripravljal doma. "Letos pozimi sem veliko kolesaril. Tudi z zdravjem nisem imel nobenih težav, tako da sem lahko opravljal dva treninga na dan. Zdaj se dobro počutim in tudi s tekmami evropskega pokala v Augsburgu sem zadovoljen. Malo me moti ta mraz, ampak načeloma je vse v redu."

Slalomski čoln je pospravil na polico

Sedemindvajsetletni Blaž Cof je bil včasih tudi slalomist. Pred časom se mu je uspelo uvrstiti tudi v slalomsko reprezentanco, a je na letošnjih uvodnih tekmah ugotovil, da zaradi vseh obveznosti ni več konkurenčen, tako da je slalomski čoln pospravil na polico. Sicer se še ni povsem odpovedal slalomskim vratcem, a bodo te tekme bolj za njegovo dušo.

V slalomskem čolnu je izpolnil svoje želje. Foto: Vid Ponikvar

Ne bi se branil še kakšne medalje

"Lahko rečem, da sem svoje sanje v slalomu izpolnil. Ko sem bil majhen, sem velikokrat spremljal naše tekmovalce. Med njimi je bil tudi Peter Kauzer in drugi. Zmeraj sem si želel biti v finalu tekem v Tacnu, ko te spodbujajo domači gledalci. To sem doživel leta 2016 in si s tem izpolnil željo. Ta del sem odkljukal, zdaj si samo še v spustu želim še kakšno medaljo," je še povedal vedno nasmejani Blaž.