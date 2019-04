Žnidarčič najboljši v Augsburgu, Cof četrti

V nemškem Augsburgu, na slalomski olimpijski progi iz leta 1972, ta konec tedna potekata tekmovanji v šprintu na divjih vodah, kjer je uvodni dan odlično nastopil in zmagal aktualni svetovni prvak v tej divjevodaški disciplini Nejc Žnidarčič. V finalu je veslal tudi Blaž Cof in bil četrti.

Žnidarčič je bil tokrat najhitrejši v finalu tekme za točke ICF. Med najboljšimi je bil že v kvalifikacijskem nastopu, kjer je bil tretji, zaostal pa le za Nemcema Yannickom Lemmnom in Bjornom Berrschwengerjem.

S tretjim rezultatom kvalifikacij si je tudi zagotovil neposredno uvrstitev v finale, kamor je napredovala najhitrejša peterica po prvem nastopu. V finalu je premagal vse tekmece in se veselil nove zmage. Sekundo za Žnidarčičem je v cilj priveslal Nemec Finn Hartstein, tretji pa je bil njegov rojak Beerschwenger.

V kvalifikacijah brez konkurence, v finalu pa ...

V kanuju je bil Blaž Cof brez prave konkurence v kvalifikacijah. Tam je aktualni svetovni prvak namreč za več kot tri sekunde prehitel drugouvrščenega Srba Pavla Zdravkovića in tretjeuvrščenega Nemca Normena Webra. Žal se Cofu v finalu ni posrečilo ponoviti takšne vožnje in končal je na četrtem mestu, tri desetinke za tretjim. Na zmagovalni oder so se uvrstili Nemec Normen Weber, njegov rojak Janosch Seulzer in tretjeuvrščeni Hrvat Luka Obadić.

V nedeljo bo v Augsburgu na sporedu še ECA evropski pokal v sprintu na divjih vodah.

