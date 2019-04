Slalomisti v Tacnu pričeli z izbirnimi tekmami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peter Kauzer je prišel do zmage. Foto: Nina Jelenc

Na savskih brzicah je na sporedu evropski pokal v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni konec tedna je tudi prvi v okviru članskih izbirnih tekem za sestavo slovenske reprezentance. Uvodni dan so si zmage priveslali kanuistka Nina Bizjak, kanuist Benjamin Savšek in kajakaš Peter Kauzer, med kajakašicami pa je bila Urša Kragelj druga.

Na mednarodni tekmi poleg slovenskih predstavnikov tekmujejo tudi Italijani, Ukrajinci, Švicarji, Švedi, Madžari in Američani. V Ljubljani se za mesta v državni reprezentanci merijo tudi italijanski slalomisti in slalomistke.

Kot prvi so se tokrat na progo podali kanuisti, kjer je daleč najboljši nastop uspel Savšku. Nekdanji svetovni prvak je bil več kot štiri sekunde hitrejši od Luke Božiča, na tretje mesto v kvalifikacijah evropskega pokala pa se je uvrstil italijanski kanuist Roberto Colazingari.

Po pričakovanjih je med kajakaši najboljši rezultat dosegel aktualni evropski prvak Kauzer, a se mu je v kvalifikacijah zelo približal Niko Testen. Primorec je bil namreč le dobre pol sekunde počasnejši od Kauzerja. Na tretje mesto se je z dvema sekundama in 84 stotinkami zaostanka uvrstil Žan Jakše, s slabimi tremi sekundami in pol zaostanka pa je četrto mesto zasedel Martin Srabotnik.

Tudi v konkurenci kanuistk je najboljši rezultat dosegla slovenska predstavnica. Tokrat je najbolje s progo opravila Nina Bizjak, za katero sta se zvrstili Italijanki Elena Micozzi in Chiara Sabattini. Na četrtem mestu je kvalifikacijski nastop opravila Alja Kozorog, peta pa je bila Eva Alina Hočevar.

Med kajakašicami je bila tokrat najboljša Italijanka Stefanie Horn, na drugo mesto pa je priveslala Urša Kragelj. Tretje mesto si je tokrat priveslala Eva Terčelj.

Organizatorji so zaradi narasle Save in padavin nekoliko spremenili prvotni program nedeljskega tekmovanja, tako da so polfinalne vožnje predvidene za 9.30, finale pa za 11.30.

V nedeljo po koncu slalomske tekme sledi še državno prvenstvo v ekstremnem slalomu na divjih vodah.