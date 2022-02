Oblikovanje postave v domačem fitnesu: je učinkovitejša uporaba uteži ali fitnes naprav?

Zmotno je prepričanje, da fitnes centre obiskujejo le "mišičnjaki" ali tisti, ki želijo oblikovati svoje mišice. Vaje za moč, kot so denimo počepi, mrtvi dvig, vaje z obremenitvijo, so pravzaprav najboljši način za oblikovanje postave. Ko gre za krepitev moči, so tovrstne vaje primerne za vse uporabnike, ki želijo učvrstiti ali preoblikovati svoje telo. Vsak ima kak del telesa, za katerega meni, da bi ga bilo treba preoblikovati. Z ustrezno opremo se tega izziva lahko lotimo kar v domači dnevni sobi.

Kako začeti?

Preden začnemo z vadbo, si postavimo cilj, kaj želimo z vadbo doseči. Želimo shujšati? Učvrstiti določen del telesa? Nam to predstavlja način za sprostitev po napornem delavniku? Morda želimo tako ohranjati gibljivo in fit telo.

"Več, ko si želimo spremeniti, več dela bomo morali vložiti. Začnimo z zmerno redno vadbo," nam pojasni osebna trenerka Martina Tarle in doda, da si doma lahko uredimo svoj fitnes kotiček. Tako naslednjič ne bo izgovorov, da ni časa za obisk fitnes centra. Odvisno od zastavljenega cilja in razpoložljivega prostora opremimo svoj domači fitnes kotiček s pripomočki in orodji, ki bodo pomagali na poti do cilja: od vadbene podloge, manjših uteži, kolebnice pa vse do sobnega kolesa, tekalne steze ali eliptičnega trenažerja.

Osebna trenerka Martina Tarle izpostavlja, da za dobro telesno pripravljenost zlahka poskrbimo v domačem okolju. Potrebujemo le dober vadbeni načrt, prave pripomočke in dovolj motivacije. Foto: Ana Kovač

Trening naj bo usklajen za vse mišične skupine

Martina Tarle pove, da intenzivnost treningov določa naš zastavljeni cilj: "Nekajkrat tedensko po pol ure. Če imamo res visoke cilje, bomo morali delati vsak dan." Pri tem poudarja, da je treba trenirati za celotno telo in da naj bo trening usklajen za vse mišične skupine.

Mnogi so mnenja, da se je najbolje osredotočiti na vaje za tiste mišice, ki jih želimo okrepiti ali preoblikovati. A za izgradnjo močnega in lepo oblikovanega telesa je smiselno delati za vse mišične skupine. Zagotovo obstajajo vaje, ki jih radi delamo, in vaje, ki bi se jim najraje izognili. A ne glede na to se osredotočimo na celo telo. Le s takšnim treningom se lahko izognemo morebitnim poškodbam, hkrati pa pridobimo lepo oblikovano in simetrično telo.

Vadbe se lotimo postopoma in se zavedajmo, da rezultatov ni mogoče pričakovati čez noč. Sploh če se do zdaj nismo ukvarjali s športno vadbo, je pomembno, da začnemo z majhnimi koraki, ki nas bodo z vztrajnostjo pripeljali do želenega cilja. Najprej si naredimo okvirni načrt vadbe, ki vključuje tako vaje za moč kot kardio trening. Začnimo z enostavnimi vajami in manjšim številom ponovitev, potem pa postopoma povečajmo intenzivnost in obremenitve s težjimi različicami, pa tudi s pomočjo fitnes rekvizitov, s katerimi popestrimo treninge.

Uteži za zapestja in gležnje so uporabne za vse, ki bi si želeli svoje treninge nekoliko začiniti in otežiti ter s tem povečati njihovo učinkovitost. Foto: Ana Kovač

Vadba na domačih fitnes napravah

Fitnes naprave, kot so sobno kolo, tekalna steza in eliptični trenažer, ponujajo možnosti raznolike vadbe in so med tistimi, ki trenirajo doma, izredno priljubljene. Izbira ustrezne naprave je odvisna od tega, kaj želimo z vadbo doseči. V nadaljevanju nam je sogovornica Martina Tarle predstavila bistvene prednosti vsake izmed fitnes naprav.

Sobno kolo

"Med najbolj priljubljenimi fitnes napravami je sobno kolo. Primerno je za rekreativce in za uporabnike s povečano težo ali tiste, ki imajo težave s koleni. Primerno je za ogrevanje ter ohlajanje po vadbi. Omogoča aerobni način vadbe in je odličen za kurjenje maščob, zniževanje telesne teže in krepitev srčno-žilnega sistema," nam pojasni Martina Tarle.

Vsekakor je to naprava za izboljšanje kakovosti življenja in je najbolj razširjen član domačega fitnesa. Velja za izjemo preprosto, a hkrati zelo učinkovito napravo. Poleg tega pozitivno vpliva na telo in počutje. Primerna je tako za občasne rekreativce kot tudi za resne športne navdušence z jasno zastavljenimi športnimi cilji.

Sobno kolo je naprava, ki jo odlikuje široka uporabnost. Foto: Ana Kovač

Eliptični trenažer

Eliptični trenažer je odličen za manj zahtevne rekreativce, z njim posnemamo hojo po stopnicah, hitro hojo in tek ter tek na smučeh. Na tej napravi aktiviramo celotno telo. "Odličen je za krepitev mišic zgornjega dela telesa od rok in ramenskega obroča do hrbtnih, prsnih in trebušnih mišic. Učinkovit je pri zmanjševanju telesne teže, kurjenju maščob, krepitvi srčne mišice, zmanjševanju srčnega utripa," opiše prednosti eliptičnega trenažerja osebna trenerka Martina Tarle.

Vadba na trenažerju je prijazna do sklepov in kosti in zajema vaje za celotno telo ter tako pomaga pri doseganju različnih ciljev, od zmanjševanja telesne teže, kurjenja maščob, povečevanja moči v rokah in nogah, izboljševanja prekrvavitve v mišicah do povečevanja dihalne sposobnosti in oblikovanja prsnega koša. Če iščete celovito vadbo, ki jo lahko izvajate v domačem oklju, je eliptični trenažer izjemno priporočljiv.

Vadba na eliptičnem trenažerju je izjemno celostna, saj aktivira celotno telo. Foto: Ana Kovač

Tekalna steza

Za ljubitelje teka je zelo primerna tekalna steza, ki jo lahko uporabljamo kadarkoli. Martina Tarle jo priporoča za "izboljšanje tekaške tehnike in za trening s specifičnim ciljem. Dobra je za tekače, ki imajo težave s sklepi, saj je podlaga tekočega traku mehka in prijazna do sklepov."

Fitnes naprava, kot je tekalna steza, je lahko odlična izbira. Z njo povečujemo vzdržljivost, krepimo srčno-žilni sistem ter pospešujemo metabolizem. S tekalno stezo se lahko treningu teka posvetimo, ko nam to dopušča čas, pri tem pa smo neodvisni od vremena in prometa. Če želite v svoje življenje uvesti redno in vsakodnevno vadbo, je to zagotovo prava izbira.

Obujete tekaške copate in tečete lahko v lastni dnevni sobi, zraven pa poslušate glasbo ali gledate film. Foto: Ana Kovač

Kdaj lahko pričakujemo prve rezultate?

"Vztrajnost se bo obrestovala po mesecu ali dveh. Odvisno tudi od naše prehrane," razloži sogovornica. Pri tem so pomembni rutina, disciplina in vztrajnost. Pri treningih ne pretiravajmo, poslušajmo svoje telo in trenirajmo v okviru svojih zmožnosti. Zahtevnost treninga povečajmo, ko je telo na to pripravljeno oziroma nam prvotni trening ni več v izziv. Ne pozabimo na počitek med treningi, dovolj tekočine in ustrezno prehrano. Ko pade motivacija, so dobrodošli tudi spletni trenigi.

V videu preverite vaje za sprostitev po napornem dnevu, ki jih priporoča osebna trenerka Martina Tarle: