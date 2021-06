O gradivih za skupščino 1. julija, ko bo znana tudi olimpijska reprezentanca

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je obravnaval gradiva za redno letno skupščino, tudi poročila o lanskem delu in letni delovni načrt za letos. Pred skupščino, ki bo 1. julija v Ljubljani in na kateri bodo potrjevali tudi etični kodeks za slovenski šport, bo IO OKS imenoval slovensko olimpijsko reprezentanco za Tokio.

OKS je imel lani 6,8 milijona evrov prihodkov in 52.000 evrov pozitivnega stanja, za to leto pa načrtuje 8,6 milijona prihodkov in stroškov.

Potrdili so podaljšanje kategorizacije športnikov do 31. januarja 2022; običajno je bila kategorizacija olimpijskega in svetovnega razreda veljavna leto dni, sedaj pa bo to obdobje zaradi pandemije novega koronavirusa daljše; to mora sicer odobriti še strokovni svet vlade za šport.

Bežigrajski športni park (BŠP) je imel nedavno skupščino, po 14 letih se še ni končalo propadanje Plečnikovega stadiona za Bežigradom. Upravna inšpekcija je ugotovila, da je bilo okoljevarstveno soglasje na zahtevo ministrstva za kulturo umaknjeno na nepravilen način, prav tako pa še ni rešeno vprašanje vrtičkov bližnjih Fondovih blokov, je pojasnil predsednik OKS Bogdan Gabrovec. OKS je namreč manjšinski solastnik BŠP.

Zadnja posodobitev pravil junija 2018

Po seji IO OKS 1. junija, ki je bila skoraj v celoti posvečena osnutku sprememb pravil OKS, so se jih tokrat le dotaknili. Pravila so bila nazadnje posodobljena 19. junija 2018, ko so vnesli le manjše popravke in tisto, kar je zaradi uskladitve s posodobljeno olimpijsko listino zahteval Mednarodni olimpijski komite (Mok).

Sedaj med drugim načrtujejo uvedbo predsedstva in komisije za integriteto, nekoliko drugače so razvrščeni strokovni odbori, večja prednost bo dana tekmovalnemu športu. Pravila naj bi po predhodnih usklajevanjih sprejemali na skupščini 16. decembra letos.

Enzo Smrekar Foto: Vid Ponikvar

Povrnjena sredstva za vstopnice in slovensko hišo v Tokiu

Podpredsednik OKS Enzo Smrekar je povedal, da je OKS dobil vrnjena v celoti sredstva, ki so jih plačali za vstopnice ter za najemnino slovenske hiše za olimpijske igre v Tokiu, ker so se organizatorji odločili, da na igrah ne bo tujih gledalcev.

Potrdili so pravilnik o komercialnih priložnostih za udeležence olimpijskih iger v Pekingu 2022; gre za omejevanje osebnih sponzorjev športnikov in panožnih zvez, ki niso v olimpijski družini, v času OI. Podpredsednik OKS Janez Sodržnik je spomnil, da je bil nedavno v državnem zboru brez nasprotovanja potrjen nov pravilnik Fundacije za šport (FŠO), kar se sicer zgodi zelo redko.

Direktor Sloado Jani Dvoršak je ob tem predstavil tudi letno poročilo. Foto: Vid Ponikvar

Spremenjen akt o ustanovitvi Sloado

Soglasje je dobil spremenjeni akt o ustanovitvi Slovenske antidoping organizacije (Slado). Imenovali so namreč devetčlanski pritožbeni in neodvisni organ na dveh stopnjah. Doslej je poleg pritožbene komisije obstajala tudi arbitraža, ki je po novem ne bo več. Direktor Sloado Jani Dvoršak pa je ob tem predstavil tudi letno poročilo.

Po seji, ki je bila po dolgem času v hali Tivoli, kjer je bil nekdaj sedež OKS, so se člani IO odpravili v bližnji Muzej novejše zgodovine Slovenije na odprtje razstave z naslovom Republika Slovenija 30 let, posebno poglavje je posvečeno olimpijskim dosežkom.