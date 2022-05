Novost, ki bi lahko obnorela Slovenijo

Disk golf je aktivnost, ki jo lahko igraš sam, s prijatelji ali z družino. Je primerna rekreacija za mlado in staro, za oba spola. Pri disk golfu se mečejo frizbiji (diski), cilj igre pa je, da se skuša vsako progo končati s čim manj meti. Frizbi je treba spraviti v železno košaro (koš). Igra se nadaljuje tam, kjer je po predhodnem metu padel frizbi. Pravila so na las podobna tradicionalnemu golfu.

Disk golf je aktivnost, ki jo lahko igraš sam, s prijatelji ali z družino. Je primerna rekreacija za mlado in staro, za oba spola. Pri disk golfu se mečejo frizbiji (diski), cilj igre pa je, da se skuša vsako progo končati s čim manj meti. Frizbi je treba spraviti v železno košaro (koš). Igra se nadaljuje tam, kjer je po predhodnem metu padel frizbi. Pravila so na las podobna tradicionalnemu golfu. Foto: Vid Ponikvar

Disk golf. Za nekatere tako velika neznanka, da ob omembi omenjenih besed nevedno zmajujejo z glavo, za nekatere pa že ustaljena navada, kako združiti prijetno s koristnim in se v naravi s pomočjo simpatičnega športa pozabavati s prijatelji. Rekreativno ali tekmovalno, vseeno, disk golf ponuja marsikaj. Ni dolgo tega, odkar je na voljo Slovencem. Iz leta v leto vlada večje zanimanje. Resda še zdaleč ni tolikšno, kot na primer v Severni Ameriki ali Skandinaviji, a gre na bolje. O tem in še čem smo poklepetali z državnim prvakom Svitom Savnikom.

Ob besedni zvezi disk golf si lahko, če se malce pošalimo, kdo prikliče v spomin skrb za zavorni sistem priljubljenega avta. Vedno več pa je tudi takšnih, ki že vedo, da ti dve kratki besedi označujeta mladi šport, ki pridobiva priljubljenost in ima resnično veliko skupnega s tradicionalnim golfom. S športom, ki je v svoji osnovni obliki že dolgo prisoten v svetu, vedno bolj tudi pri tistih z manj debelo denarnico, brez katere se včasih niso mogel odpraviti na partijo v družbi palic in majhnih žogic.

Predstavitev pravil disk golfa:

Golf pa v svoji športni družini ni osamljen. Že nekaj časa mu delata družbo tudi mlajša ''bratranca'', ki sta z njim zelo povezana. Pravila so podobna, le izvedba je nekoliko drugačna. Tako v zadnjih letih nase opozarjata tudi footgolf in disk golf.

Največji ponos slovenskega disk golfa

Lani se je Svit Savnik prvič v karieri udeležil evropskega prvenstva. To je bil njegov vrhunec kariere, na kateri je imel opravka s kar veliko tremo. Na Češkem je plačal davek zelo skromni rundi, v skupnem seštevku pa se je približal najboljšim 60 tekmovalcem v Evropi. Letos želi narediti še korak dlje. Foto: Vid Ponikvar V Sloveniji v disk golfu ni boljšega igralca od Svita Savnika. V mlajših letih je bil navdušen nogometaš, igral in treniral je badminton, ko pa je pri 14 letih prvič vrgel frizbi in ga skušal približati košu (košari), mu je bil nov šport tako všeč, da ga je začel z veseljem trenirati. V njem še vedno uživa in ga kot šport, zabavo, rekreacijo ali zgolj druženje prijateljev na team buildingu priporoča vsem, ki se radi gibljejo v naravi.

"Igram ga zaradi tega, ker uživam v naravi. Od majhnega sem rad metal frizbi, zato tranzicija ni bila zahtevna. Uživam, ko spremljam, kako leti frizbi. Disk golf je šport, pri katerem ne potrebuješ veliko predznanja in si hitro 'notri'. Ko sem ga začel igrati, sem si zadal izziv, do kam lahko pridem," nam je povedal najboljši slovenski tekmovalec v disk golfu, tudi serijski državni prvak. Izziv ga je privedel do številnih uspehov. Štirikrat zapored je bil najboljši Slovenec v mladinski konkurenci (do 18 let), nato pa je dvakrat osvojil državno prvenstvo še med člani.

Na treningu s Svitom Savnikom, foto Vid Ponikvar:

Pri 21 letih predstavlja največji ponos slovenskega disk golfa, njegov potencial pa je prepoznala tudi športna družina Discmania in ga kot prvega Slovenca povabila v svojo ekipo, v kateri ne manjka največjih zvezdnikov tega športa. Največ jih prihaja iz Severne Amerike in evropskih severnih držav, zlasti Finske in Švedske.

Kako se tekmuje? Igra se z diski (frizbiji), cilj igre je, da se vsako progo odigra s čim manj meti. Natanko tako, kot pri tradicionalnem golfu. Frizbije, s katerimi se v mladih letih sreča vsak otrok, je treba spraviti v prav poseben koš. Pri disk golfu pridejo v poštev nekoliko drugačni frizbiji, še bolj prirejeni za premagovanje izzivov in (naravnih) ovir, ki čakajo tekmovalce na progah. Teh je na tekmi ponavadi 18. Tako kot na tekmovanju v golfu. Na nekaterih progah je kovinska košara od izmetne cone oddaljena tudi sto metrov ali več! Foto: Vid Ponikvar Ni pa nikjer palic in žogic, ampak sta v ospredju frizbi (disk) in koš iz trdne mreže in jeklenega okovja, tako da zlahka kljubuje vsem letnim časom. Na nekaterih progah je kovinska košara od izmetne cone oddaljena tudi sto metrov ali več! Ker se igra v naravnem okolju, pogosto prepletenem z rastlinjem, grmičevji in drevesi, to igri doda še dodaten čar. Na tekmi se lahko naredi tudi do deset tisoč korakov na rundo. Tekmovalci opravijo več kot sto metov, predklonov, prepogibov, najrazličnejših kretenj, grimas in nasmehov. To je dobrodošel podatek v svetu, ko je dragocena vsaka zdravo porabljena kalorija.

Premore potencial množičnosti

Aleksander Savnik vabi vse radovedneže, ki bi jih zanimal disk golf, na ogled sobotnega mednarodnega turnirja v Ljubljani (Hipodrom). Foto: Vid Ponikvar Slovenija za zdaj premore deset igrišč, na dveh pa se lahko igra multigolf, vse tri oblike golfa – običajni, footgolf in disk golf. V Ljubljani smo se tako na igrišču, kjer je doma Disk golf klub Ljubljana, družili z državnim prvakom Svitom Savnikom in njegovim očetom Aleksandrom Savnikom, ki v zadnjih dneh pospešeno pripravlja vse potrebno za sobotno mednarodno tekmo. Vsi, ki še ne poznate disk kluba, vseh mojstrovin in užitkov, ki jih omogoča, ste konec tedna vabljeni v okolico Hipodroma, kjer se bo v soboto več kot 50 tekmovalcev iz štirih držav pomerilo na mednarodnem turnirju. Naslov brani prav 21-letni Svit.

"V svetu je disk golf precej priljubljen, tako rekreativno kot tekmovalno. V Sloveniji se trudimo dvigniti raven prepoznavnosti. Ima potencial množičnosti, zato verjamemo, da se bo prijel," je Aleksander Savnik, sicer predsednik društva Disk golf klub Ljubljana, optimističen glede prihodnosti tega manj poznanega športa na sončni strani Alp. Verjame, da bi lahko disk golf, ki marsikomu v Sloveniji predstavlja novost in se ne more pohvaliti z daljšo tradicijo, obnorel deželo, polno zelenja. Slovenija namreč obožuje športne aktivnosti v naravi.

Disk golf po mnenju igralcev predstavlja pravšnji potencial za uvrstitev v družino olimpijskih športov v prihodnjem desetletju. "Je eden izmed najhitreje rastočih športov na svetu. Igra se v ogromno državah prav na vseh celinah, tako da predstavlja potencial za olimpijski šport. To bi bila ogromna pridobitev za naš šport," je prepričan večkratni slovenski prvak Svit Savnik. Foto: Vid Ponikvar

Še pred petimi leti skoraj neznan šport v Sloveniji

Oprema za disk golf je cenovno dostopna vsakemu, ki bi se želel ukvarjati s tem športom oziroma načinom rekreacije. Foto: Vid Ponikvar "V zadnjih dveh letih se vidi napredek. Vse več Slovencev pozna ta šport. Pred petimi, šestimi leti ga ni skoraj nihče. Ena izmed prioritet je, da ga čim bolje spoznajo dijaki in študenti. To je naše vodilo za naprej," razmišlja njegov sin Svit, tudi sam študent.

Velik plus bi lahko predstavljala tudi ogromna dostopnost, saj so stroški z nabavo opreme (diski, obleka, torba, udeležbe na turnirjih …) v primerjavi z večino drugih športov zelo majhni. "To je denarnici zelo prijazen šport," v en glas zagotavljata oče in sin. To dokazuje tudi dejstvo, da je večina igrišč v Sloveniji brezplačna za uporabo.

Nore mete, trike in še kaj svetu najuspešneje predstavlja Nemec Simon Lizotte. Postal je eden najbolj oboževanih vplivnežev (influencerjev) v svetu disk golfa. Večkrat je že postavil svetovni rekord na razdalji, njegovih mojstrovin pa na svetovnem spletu ne manjka.

V Severni Ameriki nova igrišča disk golfa rastejo kot gobe po dežju, vedno več je zanimanja, tudi v Sloveniji se premika na bolje. Pri Disk golf zvezi Slovenije se trudijo navdušiti čim več rekreativk in rekreativcev. Verjamejo, da se jih bo precej našlo med pohodniki, ki so najbolj množična aktivna športna skupina v Sloveniji. Če se radi gibljete v naravi in ste se v mlajših letih kratkočasili v družbi frizbijev …