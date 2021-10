Novi šport, v katerem Slovenija vse bolj opozarja nase v Evropi

Leto 2021 je slovenskemu športu prineslo ogromno uspehov. Vedno bolje gre tudi reprezentanci v footgolfu. Če je na evropskem prvenstvu leta 2019 v Angliji (Oxford) še nabirala izkušnje in spoznavala tekmovalni sistem, se je letos v madžarskem termalnem središču Bük že zavihtela med deset najboljših reprezentanc v Evropi. Čeprav izbrano vrsto sestavljajo zgolj amaterji, pri vodilnih reprezentancah stare celine pa kar mrgoli profesionalcev, je na Madžarskem izgubila le proti evropskim prvakom Angležem.

Evropski prvaki so Angleži:

They've only gone and done it!! Congratulations to APC Crawley student Charlie Gillett and the @UKFootgolf team on winning the 2021 European Footgolf Championships in Buk, Hungary this weekend! #apcollege #ThisIsAP #UKTeam pic.twitter.com/E7ExgOfzsh — AP College (@APCollege_) October 4, 2021

Slovenska izbrana vrsta, ki jo vodi Simon Detelbach, je nastope na evropskem prvenstvu začela z remijem proti Švedski (3:3), nato remiziral še z Noveško (2:2), po porazu z Angleži (1:4) pa je sledila končnica tekmovanja, v kateri je nato premagala Irsko in Španijo, na tekmi za deveto mesto pa po razigravanju izgubila proti Luksemburgu.

V slovenski reprezentanci izstopajo kapetan Ian Emeršič (nekdanji nogometaš Drave, Dravinje, Celja, Triglava in Aluminija) ter njegova pomočnika Simon Sladič in Dejan Novak. Statistika pravi, da je vsak udeleženec prvenstva v povprečju udaril kar 430 udarcev, dolgih 50 metrov, in v šestih dneh prehodil okoli 80 kilometrov, na igrišču pa prebil 22 ur.

Slovenska reprezentanca: Ian Emeršič (kapetan), Dejan Novak (pomočnik kapetana), Simon Sladič (pomočnik kapetana), Boštjan Pek, Mihael Wajs, Dean Bon, Nik Kolar, Iztok Ogrizek, Damijan Kaučič, Viktor Belak, Miha Lešnik, Damijan Turk, Endi Curk in Primož Zorč. Ženske: Sabina Huber in Nina Marič. Seniorji: Renato Hvalec, Vasja Kovač, Milan Kristovič in Nani Franc Matjašič. Podporna ekipa: Nejc Bedrač, Matija Brodnjak, Miran Perič in Matija Goričan (fizioterapevt)

Na evropskem prvenstvu so se prvič predstavile tudi Slovenke. Za najodmevnejši rezultat je z 19. mestom poskrbela Nina Marič. Svoj krstni nastop na evropskem prvenstvu so doživeli tudi seniorji. Štirje so se prebili med 30 najboljših, kar jim odpira vrata do največjih tekmovanj na svetu.

Kako je potekalo EP v footgolfu leta 2019:

Želja Footgolf zveze Slovenije in njenih klubov je, da podobno evropsko tekmovanje nekoč poteka tudi v Sloveniji, ki ima dovolj organizacijskih sposobnosti in turistično infrastrukturo, da bi lahko zadostila potrebam tako velikega tekmovanja. Leta 2023 bo svetovno prvenstvo v vseh posamičnih kategorijah in ekipnem sistemu Match play pod okriljem Svetovne footgolf organizicije FIFG potekalo na Floridi v Orlandu (Walt Disney Resort).