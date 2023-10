Blaž Petrovič in Andreja Bernjak državna prvaka v disk golfu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blaž Petrovič in Andreja Bernjak sta postala državna prvaka v disk golfu. Za najboljšega v moški kategoriji je to prvi naslov v karieri, Bernjak pa je petič zaporedoma postala državna prvakinja.

Enajsto disk golf prvenstvo Slovenije, ki so ga organizirali Frizbi zveza Slovenije, Disk golf Slovenija, ekipa Airbounce in disk golf klub Ljubljana, je potekalo na igrišču Stožice v Ljubljani. Udeležilo se ga je 32 tekmovalcev in tekmovalk iz petih slovenskih klubov.

Največ uspeha je imel disk golf klub Ljubljana (DGKL). V odprti kategoriji je Petrovič z metom prednosti premagal Svita Savnika, tretji pa je bil Anže Mlakar (vsi DGKL).

Med ženskami je bilo manj napeto. Andreja Bernjak (Disk golf klub Pomurje) je bila premočna za konkurenco. Drugo mesto je zasedla Barbara Poljšak (DGKL), tretja pa je bila Mojca Bernjak (Disk golf klub Pomurje).

Med moškimi nad 40 let je prvič zmagal Zack Bevelacqua (Disk golf klub Pomurje), drugi je bil Marijan Krištofić (Nuclear disc), tretji pa Tilen Poljšak (DGKL).

Izpeljani sta bili še tekmovanji v patanju, kjer sta zmagala David Ciperle (DGKL) in Andreja Bernjak, ter metu v daljino, kjer je bil najboljši Blaž Petrovič.