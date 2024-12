Nov festival rekordov, tri zgodovinske znamke Gretchen Walsh

Ameriška plavalka Gretchen Walsh je dokončno prva zvezdnica svetovnega prvenstva v 25-metrskih bazenih v Budimpešti. Danes je dosegla tri svetovne rekorde, pred tem že dva in do enega pomagala ameriški štafeti. Na 100 m mešano si je priborila tudi tretji posamični naslov.

Enaindvajsetletnica, ki trenira na univerzi v Virginii, je popoldan 100 m mešano zmogla v 55,11 sekunde in še za šest desetink popravila lasten svetovni rekord iz četrtkovega polfinala. Njena najbližja zasledovalka in sotekmovalka v ekipi ZDA Kate Douglas je zaostala več kot 1,3 sekunde.

Kar dvakrat je Gretchen Walsh v petek popravila tudi svetovni rekord na 100 m delfin. Najprej se je v kvalifikacijah s 53,24 sekunde kot prva ženska spustila pod 54 sekund. Pred njo je bila s 54,04 rekorderka Avstralk Maggie MacNeil. Z 52,87 je Walsh v polfinalu postala še prva, ki je prebila mejo 53 sekund. Nastopa na 100 m delfin in 100 m mešano je opravila v 30 minutah.

Walsh je v Budimpešti pred tem izboljšala tudi rekorde na 50 m delfin, kjer je že osvojila zlato. Ob tem je zmagala še na 100 m prosto in bila članica zlate ameriške ženske štafete, ki je na 4 x 100 m prosto tudi postavila tudi svetovni rekord.

Skupaj je padlo kar sedem svetovnih rekordov. Serijo je odprla Kate Douglas z 2:12,50 na 200 m prsno, kjer je za 22 stotink izboljšala lasten dosežek iz oktobra in ubranila naslov z zadnjega prvenstva. Američanka je bila rekordna že ob zlatu na 200 mešano, bron je osvojila na 100 m prosto in danes na 100 m mešano. Kolajni sta osvojili še 20-letna Rusinja Jevgenija Čikunova in Američanka Alex Walsh.

V moški konkurenci se je naslova veselil Španec Carles Coll Marti pred Rusom Kirilom Prigodo in Japoncem Yamatom Fukasawo.

Američanka Regan Smith je nato na 50 m hrbtno s 25,23 za dve stotinke sekunde izboljšala dve leti star rekord Kanadčanke Margaret Mac Neil iz Melbourna 2022. Srebro je osvojila njena rojakinja Katharine Berkoff, bron pa Kanadčanka Kylie Masse.

Foto: Guliverimage

V moški konkurenci je za rekord ob koncu programa poskrbela ameriška štafeta 4 x 200 m prosto z dosežkom 6:40,51, kar je kar 3,61 sekunde hitreje od rekorda, ki ga je ameriška ekipa dosegla na prvenstvu 2022 v Melbournu. Posebej je v prvi predaji izstopal Luke Hobson, ki je z 1:38,91 podrl tudi rekord Nemca Paula Biedermanna na 200 m prosto iz leta 2009 (1:39,37) in obdobja hitrih kopalk. Srebro so osvojili Avstralci, bron Italijani.

V moški konkurenci je zlatu na 100 m hrbtno naslov tudi v najkrajši razdalji dodal 18-letni Rus Miron Lifincev in to z mladinskim svetovnim rekordom 22,47. Rekord Oceanije je z dve stotinki slabšim izidom dosegel Avstralec Isaac Cooper. Irski je prvo odličje priplaval Shane Ryan.

Moško tekmo na 100 m mešano je dobil mladi švicarski zvezdnik Noe Ponti z rekordom prvenstev 50,33, ki se je na prvenstvu že izkazal z zlatom in svetovnim rekordom na 50 m delfin. Severni sosedom Avstrijcem je srebro priplaval Bernhard Reitshammer, z bronom je za drugo brazilsko kolajno na prvenstvu poskrbel Caio Pumputis.

Žensko tekmo na 1500 m prosto je dobila bronasta z zadnjih OI na tej razdalji 22-letna Nemka Isabel Gose pred uveljavljeno Italijanko Simono Quadarella in le 19-letno Američanko Jilian Cox, ki je plavala v jutranji drugi skupini.

V uvodu popoldanskega dela pa so se moško-ženske štafete pomerile na 4 x 50 m prosto. Dolgo je kazalo na zlato Kanade, ki jo je v zadnji predaji prehitela Italija za prvo zlato na tem SP, bron so osvojili Poljaki.

Plavalci so v Budimpešti skupaj postavili že 18 svetovnih rekordov.

Izidi: Ženske: - 200 m prsno:

1. Kate Douglas (ZDA) 2:12,50

2. Jevgenija Čikunova (Rus) 2:15,14

3. Alex Walsh (ZDA) 2:16,83 - 50 m hrbtno:

1. Regan Smith (ZDA) 25,23

2. Katharine Berkoff (ZDA) 25,61

3. Kylie Masse (Kan) 25,78 - 100 m mešano:

1. Gretchen Walsh (ZDA) 55,11

2. Kate Douglas (ZDA) 56,49

3. Beryl Gastadello (Fra) 56,67 - 1500 m prosto:

1. Isabel Gose (Nem) 15:24,69

2. Simona Quadarella (Ita) 15:30,14

3. Jilian Cox (ZDA) 15:41,29 Moški: - 200 m prsno:

1. Carles Coll Marti (Špa) 2:01,55

2. Kiril Prigoda (Rus) 2:01,88

3. Yamato Fukasawa (Jap) 2:02,01 - 50 m hrbtno:

1. Miron Lifincev (Rus) 22,47

2. Isaac Cooper (Avs) 22,49

3. Shane Ryan (Irs) 22,56 - 100 m mešano:

1. Noe Ponti (Švi) 50,33

2. Bernhard Reitshammer (Avt) 51,11

3. Caio Pumputis (Bra) 51,35 - 4 x 200 m prosto:

1. ZDA 6:40,51

2. Avstralija 6:45,54

3. Italija 6:47,51 Mešane štafete: - 4 x 50 m mešano:

1. Italija 1:28,50

2. Kanada 1:28,60

3. Poljska 1:28,80

Preberite še: