Nemčija v namiznem tenisu pobrala oba naslova

Nemška namiznoteniška reprezentanca je tako v ženski kot moški konkurenci slavila naslov prvakov na ekipnem evropskem prvenstvu v romunskem Cluju. Nemke so v finalu s 3:1 v zmagah ugnale domačo Romunijo, Nemci pa so z enakim izidom ugnali Rusijo.

Nemci so tako tretjič zapovrstjo in skupno devetič slavili naslov evropskih prvakov. Nemke pa so z osmim naslovom prekinile vladavino Romunije, ki je bila najboljša na zadnjih dveh prvenstvih.

Slovenska moška izbrana vrsta, ki je na EP nastopila oslabljena po odpovedih Bojana Tokića in Denija Kožula, je izpadla po skupinskem delu, potem ko je zasedla drugo mesto za Romunijo, s katero je izgubila z 2:3. Pred tem so varovanci Andreje Ojsteršek Urh ugnali Finsko (3:1) in Luksemburg (3:1).

Ženska reprezentanca pa je tekmovanje zaključila na zadnjem tretjem mestu v svoji skupini po porazih proti Češki (1:3) in Ukrajini (0:3).

