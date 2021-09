Jorgićevi točki premalo za slovensko napredovanje

V prvem krogu predtekmovalne skupine H so namreč varovanci Andreje Ojsteršek Urh v torek s 3:1 premagali Finsko, v sredo pa še Luksemburg prav tako s 3:1. Dve zmagi je zabeležila tudi Romunija, ki pa je bila v današnjem medsebojnem obračunu boljša od na prvenstvu oslabljenih Slovencev. Manjkala sta Bojan Tokić in Deni Kožul.

Darko Jorgić je za moško izbrano vrsto še tretjič na tem prvenstvu vknjižil dve točki, v prvem dvoboju je gladko s 3:0 ugnal Raresa Siposa, v četrtem pa tesno še Ovidiuja Ionesca s 3:2. Tilen Cvetko je bil v prvem obračunu nemočen proti Ionescuju, Peter Hribar pa je moral v tretjem obračunu priznati premoč Hunorju Szocsu. Odločitev je tako padla v petem dvoboju, ki ga je Sipos proti Cvetku zanesljivo dobil s 3:0.

Slovenija, sicer udeleženka letošnjih olimpijskih iger v Tokiu, je tako po skupinskem delu končala ekipno EP. V izločilne boje so se poleg Romunije uvrstile še Nemčija, Češka, Danska, Anglija, Avstrija, Rusija in Švedska.

Slovenke končale na zadnjem mestu

Na prvenstvu so nastopile tudi slovenske namiznoteniške igralke, ki pa so izgubile oba obračuna v skupini D in zasedle zadnje mesto. Boljše so bile Čehinje (3:1) in Ukrajinke (3:0).

Za evropski naslov se bodo v ženski konkurenci merile igralke Nemčije, Poljske, Portugalske, Ukrajine, Avstrije, Francije, Luksemburga in Romunije.