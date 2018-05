"Nekaj simboličnih evrov pa lahko vsak ljubitelj naravnih plezališč donira brez slabe vesti"

Projekt OSP za prihodnost slovenskih plezališč

Skupina plezalcev, ki želi slovenska plezališča ohraniti varna, dostopna in urejena, je septembra lani pod okriljem Planinske zveze Slovenije začela projekt OSP oz. Opremimo slovenska plezališča. "Projekt OSP vse obiskovalce plezališč nagovarja k aktivni udeležbi pri skrbi za njih in k donacijam za Sklad slovenskih plezališč, ki bo prevzel nalogo preopremljanja in urejanja plezalnih smeri in plezališč v Sloveniji," poudarja koordinator projekta Štefan Wraber. K akciji poziva tudi Jernej Kruder, trenutno najboljši balvanski plezalec na svetu.