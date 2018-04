Nejc Žnidarčič že 16. zapored državni prvak v sprintu na divjih vodah

V soboto so se kajakaši in kanuisti na divjih vodah na reki Kolpi pomerili na slalomski preizkušnji in sprintu na divjih vodah. Sledenje je bilo za tekmovalce zelo pomembno, saj je štelo za državno prvenstvo in sestavo slovenske reprezentance ter evropski pokal. Šestnajstič je državni prvak postal Nejc Žnidarčič.

V konkurenci kajakašev so se poleg Žnidarčiča zmag veselili med kajakašicami Lea Novak, med kanuisti Matej Hočevar, državni prvak med mlajšimi člani je postal Anže Urankar, med mladinci pa Vid Oštrbenk.

Žnidarčič je še 16. zapored priveslal do naslova državnega prvaka v sprintu na divjih vodah. Za državni naslov in najboljše izhodišče po prvi izbirni tekmi je prehitel aktualnega evropskega prvaka Vida Debeljaka in aktualnega svetovnega prvaka Anžeta Urankarja.

Tekmovala sta tudi Peter Žnidaršič in Luka Žganjar med dvojci, a ker sta bila edina slovenska predstavnika, tekma ni štela za državno prvenstvo. Sta pa v okviru tekme evropskega pokala, ki je prav tako potekala na Kolpi, priveslala na drugo mesto. Hitrejša sta bila le Hrvata Luka Obadić in Ivan Tolić. Razvrstitev med kajakaši v evropskem pokalu je bila enaka kot v državnem prvenstvu, torej Žnidarčič pred Debeljakom in Urankarjem, med kajakašicami pa je bila Lea Novak druga, pred njo se je uvrstila le Avstrijka Valentina Dreier.

Spustaše na divjih vodah ob koncu meseca čaka še izbirna tekma in državno prvenstvo v klasičnem spustu na Savi Dolinki ter v začetku maja še zadnji izbirni tekmi, ki bosta potekali v Trnovem ob Soči.

V soorganizaciji slovenske in hrvaške kajakaške zveze na Kolpi ta konec tedna potekajo tekmovanja v slalomu in spustu na divjih vodah. Sobotna slalomska tekma je bila posvečena preminulemu hrvaškemu kajakaškemu delavcu Draženu Veselku, po katerem se tudi imenuje memorial. Ker je bil nekoč kanuist, zmagovalec memoriala v konkurenci kanuistov poleg kolajne prejme še posebno plaketo. Letos je ta čast pripadla svetovnemu prvaku Benjaminu Savšku, ki je bil najboljši med kanuisti, med kajakaši je zmagal Martin Srabotnik, med kanuistkami pa Alja Kozorog.

Savšek je za tri sekunde prehitel Jureta Lenarčiča, tretji je bil Luka Božič.

Tudi med kajakaši je na najvišjo zmagovalno stopničko stopil dobitnik kolajne z lanskega svetovnega prvenstva v Pauju (to je dobil v ekipni vožnji) - Martin Srabotnik. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila primorska kajakaša Tine Kancler in Niko Testen.

Za dvojno primorsko slavje med kanuistkami sta poskrbeli tudi Alja Kozorog in Nina Bizjak, medtem ko je na tretje mesto priveslala kanuistka ljubljanskega kluba Jana Hočevar. V članski konkurenci kajakašic je tokrat veslala le Eva Jeklin.