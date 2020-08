Še dve zmagi Katje Fain na Ravnah

Tesno je bilo predvsem na krajši hrbtni razdalji, kjer je ravenska olimpijka Janja Šegel zaostala desetinki sekunde, tretje je bila še ena Ravenčanka Janja Jamšek.

"Dosežki so pokazatelji tega, kar nas čaka in kar moramo postoriti na treningih"

"Še vedno začenjamo, zato izidi še niso na vrhunski ravni, saj je to šele druga tekma v sezoni. So pa dosežki pokazatelji tega, kar nas čaka in kar moramo postoriti na treningih. Danes sem plavala le v sprintu, da preverim svojo hitrost. Glavni je bil nastop na 100 prosto, kjer sem dosegla podoben izid kot v Radovljici in čaka me še kar nekaj treninga," je po tekmi na Koroškem povedala plavalka Branika, ki jo naslednji nastop čaka čez 14 dni v Rimu.

Dve zmagi je dosegla tudi Ravenčanka Daša Tušek, ki je bila najboljša na 400 in 1500 m prosto. Šeglova je bila najboljša na 200 m hrbtno.

V moški konkurenci se je Martin Bau na 400 m prosto edini spustil pod štiri minute, na 800 m prosto pa je plavalec Branika z 8:14,11 dosegel zelo vzpodbuden izid, očitno pa imel tudi še nekaj rezerve, saj je drugo polovice tekme odplaval bistveno hitreje od prve.

Ilirijan Anže Ferš Eržen je bil najboljši na 400 m mešano.

