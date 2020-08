Na Ravnah vrsta dobrih dosežkov: Erjavčeva ugnala Vozlovo

Vozlova je ob koncu dneva izgubila še obračun s Slovakinjo Nikoleto Trtnikovo na 200 m prsno, a zaradi tega ni bila pretirano zaskrbljena.

"Pred tremi tedni sem v Radovljici nastopila na 100 m prsno, danes prvič na 50 in 200 metrov. Seveda sem si predvsem na daljši razdalji želela boljši izid, saj na treningih kažem več, a potrebujem več tekem. Tudi počutje ni bilo najboljše. Na 50 m prsno pa Nuši lahko le čestitam. Že pozimi je v malem bazenu kazala lep napredek, danes pa plavala odlično. Sama v tem trenutku v sprintu nisem konkurenčna, saj mi sprinterski zavesljaj ne uspeva," je po tekmi povedala Vozlova.

Erjavčeva je že dopoldan z 32,03 dosegla nov osebni rekord, v finalu ji je za zmago zadostoval dosežek 32,31. "Nuša je sposobna še bistveno več. Sam sem danes v obeh nastopih videl rezerve, a potrebuje še nekaj več tekem. Končno je nagrajena za trdo delo, saj v zadnjem letu in pol izredno gara in rezultati počasi prihajajo," pa je po tekmi povedal trener Erjavčeve Jure Primožič.

V ženski konkurenci je dve zmagi dosegla Mariborčanka Katja Fain, ki je z 2:00,49 dosegla nov rekord mitinga na 200 m prosto. Foto: Vid Ponikvar

V ženski konkurenci je dve zmagi dosegla Mariborčanka Katja Fain, ki je z 2:00,49 dosegla nov rekord mitinga na 200 m prosto, z 2:17,68 je bil nepremagljiva tudi na 200 m mešano. Nastop je bil tudi zadnji test pred prvo močnejšo tekmo sezone, saj del slovenske reprezentance načrtuje nastop na tekmi čez 14 dni v Rimu. Na 100 m hrbtno se je zmage veselila ravenska reprezentantka Janja Šegel.

V moški konkurenci je med plavalci je med Slovenci spet izstopal Mariborčan Martin Bau, ki je dobil tekmo na 1500 m prosto, na 200-metrski razdalji pa je z 1:53,10 za dobro desetinko zaostal za Poljakom Michalom Daskiewicem. V izrednem finišu je Bau na drugi polovici tekmeca lovil, na koncu pa je bil za zavesljaj prekratek za drugo zmago.

Martin Bau je dobil tekmo na 1500 metrov. Foto: Vid Ponikvar

Na 50 m prsno je zmagal Ravenčan Dejan Šteharnik, zelo soliden je bil z 2:8,38 na 200 m prsno tudi Matija Može, ki pa je osvojil drugo mesto, Anže Ferš Eržen iz ljubljanske Ilirije je bil z 2:05,15 najboljši na 200 m mešano.

Močno konkurenco so imeli slovenski plavalci predvsem v mladih Poljakih. Skupaj so pokazali nekaj zelo zanimivih bojev. Ena lepših je bila tekma na 100 m hrbtno, kjer sta prvi mesti res pripadli plavalcema iz Poljske, tretje in četrto mesto pa sta osvojila Triglavan Sašo Boškan in plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič. Vsi štirje so tekmo končali v treh desetinkah sekunde.

Preberite še: