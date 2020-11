Za najboljšega Slovenca v namiznem tenisu usoden aktualni svetovni in olimpijski prvak

Jorgić je na poti do glavnega turnirja v svoji kvalifikacijski skupini izgubil proti klubskemu soigralcu v Saarbrücknu Patricku Franziski z 0:4, v odločilni tekmi za napredovanje pa je s 4:2 ugnal najboljšega afriškega igralca, Nigerijca Quadrija Aruno.

V osmini finala je v kitajskem olimpijskem centru naletel na 32-letnega Ma Longa, ki je v svoji bogati karieri osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.

V prvem nizu je izkušenejši Kitajec hitro povedel s 4:0, prednosti pa ni več izpustil iz rok. Čeprav je bil tudi v drugem nizu Ma Long tisti, ki je bolje začel, se Jorgić ni predal. V razburljivi končnici je velikega Kitajca spravil na kolena. Tudi v naslednjih treh nizih sta bila tekmeca izenačena, izkušnje pa so bile vendarle na strani Ma Longa, ki je v petem nizu zaostajal z 10:11.

"Morda sem v tem trenutku odigral malce prepočasno žogico, sploh glede na to, da je bil na nasprotni strani Ma Long," je po dvoboju za izgubljeno priložnostjo žaloval Jorgić, 34. igralec svetovne lestvice, ki je bil potem v šestem nizu brez pravih možnosti, da bi še enkrat ogrozil kitajskega šampiona.

Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije

"Z igro sem lahko zadovoljen"

"Res je, tekma je bila zelo izenačena. Kar zadeva igro, sem lahko zadovoljen in to je tista igra, ki bi si jo želel prikazati tudi v prihodnje. Seveda bo treba kakšno stvar dodati in potem bo res to tisto, kar si želim. Škoda za tisti peti niz, ko sem imel nekaj možnosti, da bi ga presenetil, vendar tega nisem izkoristil. Sicer sem imel ves čas v glavi, da bom moral tvegati več kot proti kakšnemu drugemu igralcu, kar se mi je obrestovalo z dobro predstavo," je svoj dvoboj opisal Jorgić, ki bo v nedeljo s selektorko slovenske moške reprezentance Andrejo Ojsteršek Urh odpotoval nazaj v Evropo.

V Nemčiji ga čakajo klubske obveznosti. "Pred mano so zdaj ligaške tekme in tekme v ligi prvakov. Žal mednarodnih turnirjev še nekaj časa ne bo, na srečo pa je nemško prvenstvo tako močno, da mi močnih tekem ne bo manjkalo," je pred vrnitvijo domov še dejal Jorgić.

"Ma Long je tudi v tem dvoboju demonstriral svojo širok repertoar udarcev in taktičnih kombinacij, toda tudi Darko je prišel do svojih žogic. Nekaj izmenjav je bilo resnično vrhunskih. Škoda za peti niz, ko mu je zmanjkalo tudi malce sreče, tako da nikoli ne bomo vedeli, kakšen bi bil razplet, če bi ta niz dobil. Ampak ne glede na poraz sem zadovoljna z Darkovo igro v Weihaiju, kajti po sedmih mesecih, ko ni ravno veliko igral in mu tudi v bundesligi ni šlo vse po načrtih, je dokazal, da spada med najboljše igralce na svetu. Seveda je pred njim še veliko dela, predvsem na servisu in njegovem vračanju, mirnejši bo moral biti tudi pri pasivni igri, toda za pet današnjih odigranih nizov si zasluži visoko oceno," je svojega varovanca pohvalila trenerka Andreja Ojsteršek Urh.