Na Kitajskem brez najboljših dveh

Wujiang bo od petka do nedelje gostil sklepno dejanje letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju. Na Kitajskem bodo tekmovali tudi Slovenci, a brez najboljših dveh. Janja Garnbret in Luka Potočar sta se odločila, da bosta tekmo na Kitajskem izpustila.

Za Garnbretovo je ena najuspešnejših sezon v karieri. Kljub poškodbi palca na nogi, zaradi katere je bila prisiljena izpustiti uvodni del sezone, je uresničila vse cilje, ki sta si jih zadala s trenerjem Romanom Krajnikom.

Na svetovnem prvenstvu avgusta v Bernu v Švici je osvojila dve zlati kolajni in eno srebrno. Kot svetovna prvakinja v kombinaciji si je leto pred igrami zagotovila tudi vozovnico za nastop na olimpijskih igrah prihodnji avgust v Parizu.

Garnbretova je tekmovalno sezono končala na vrhuncu, s prvo zmago na domači tekmi svetovnega pokala v začetku meseca v Kopru. Po Kopru si je vzela zasluženi premor od tekmovanj, k treningom se bo znova vrnila novembra.

Olimpijska prvakinja se je s koprsko zmago, tretjo v tej sezoni, zavihtela na vrh seštevka v težavnosti svetovnega pokala.

Po Kopru sta na vrhu seštevka v težavnosti dve Slovenki. Garnbretovi na drugem mestu družbo dela Vita Lukan, ki je po presenetljivi zmagi v Brianconu na plezalni steni v Bonifiki zasedla tretje mesto. Slovenija vodi tudi v ženskem seštevku pokala narodov v težavnosti.

Luka Potočar Foto: Grega Valančič

Potočar se bo usmeril na dodatne olimpijske kvalifikacije

Najboljši Slovenec med moškimi v težavnosti Potočar se za pot na Kitajsko ni odločil. Usmeril se bo v priprave na dodatne olimpijske kvalifikacije, ki bodo konec oktobra v Lavalu v Franciji.

Na Kitajskem bodo tekmovali Mia Krampl, Vita Lukan, Sara Čopar, Lucija Tarkuš, Lučka Rakovec in Katja Debevec v ženski ter Anže Peharc, Zan Lovenjak Sudar, Martin Bergant in Gregor Vezonik v moški konkurenci. Kvalifikacije bodo na sporedu v petek, sobota bo v znamenju polfinala, finale pa bo v nedeljo.

Kot je po tekmi v Kopru dejal selektor slovenske članske reprezentance Gorazd Hren, je tekma na Kitajskem pomembna zlasti za Lukanovo in Kramplovo, ki je sedma v razvrstitvi, z vidika nabiranja točk za končni seštevek svetovnega pokala v težavnosti.

"Na začetku sezone ni kazalo najboljše s poškodbama Janje in Vite in je bilo prisotno kar nekaj strahu. V balvanih nismo pokazali tistega, kar smo si želeli, nato pa se je v težavnosti začelo vendarle odvijati po željah. Mia je pokazala, da je lahko ves čas v finalu, Vita se je razveselila prve zmage in nato še tretjega mesta, Janja pa je, kot vemo, fantastična, vse je šlo tako, kot si je zaželela. Svetovno prvenstvo je bilo super, tudi v Kopru je hotela pokazati, kar zna, in razveseliti domače navijače. Vesel sem, da ji je spet uspelo in da je Vita dopolnila ta uspeh," je dejal slovenski trener.

Preberite še: