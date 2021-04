Na EP 13 judoistov, brez trojice olimpijskih kandidatov

V ženski konkurenci bo že v petek eno od odličij napadala Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg, v kategoriji do 52 kg bo nastopila mlada Teja Tropan, ob dobrem dnevu pa lahko preseneti tudi Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg.

Slovenski dan bo sobota, saj sta olimpijska prvakinja Tina Trstenjak in Andreja Leški prvi nosilki kategorije do 63 kilogramov, izkušena Anka Pogačnik, ki je letos že zbrala nekaj odmevnih zmag v grand slamu, pa bo nastopila v kategoriji do 70 kg. V nedeljo nastop v kategoriji do 78 kg čaka Patricijo Brolih.

V kategoriji do 63 kg bo prva nosilka tudi Andreja Leški. Foto: Ana Kovač

V moški kategoriji je prvi favorit za vidno mesto Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov, ki pa z dosežki v sezoni ni potrdil te vloge. Ob njem bo v soboto nastopil še Alen Vučina v kategoriji do 81 kg. V petek bo nastope v kategoriji do 60 kg odprl David Štarkel, v nedeljo nastop čaka še Narseja Lackovića v kategoriji do 90 kg ter oba "težkača" Eneja Mariniča in Vita Dragića.

Na EP brez sester Apotekar, Velenškove in Gomboca



Na EP manjka trojica kakovostnih tekmovalcev. Klara Apotekar, nekdanja evropska prvakinja in kandidatinja za olimpijsko odličje, se je odločila za materinstvo. Že dolgo na tatamiju manjka tudi nosilka olimpijskega bronastega odličja v kategoriji do 78 kg iz Ria Ana Velenšek, ki se je medtem preizkusila tudi že v vlogi trenerke, a je prijavljena za nekatere naslednje tekme. Adrian Gomboc, nekdanji evropski prvak v kategoriji do 66 kg, je poškodovan.

Po korona sezoni so vse napovedi zelo nehvaležne

Napovedi dosežkov v konkurenci več kot 360 tekmovalcev iz 45 držav so v koronski sezoni nehvaležne. Tudi pripravljenost tekmovalcev je v procesu piljenja forme za olimpijske igre v Tokiu zelo različna.

V mednarodnih krogih se v slovenskem taboru kot kandidatinji za kolajno izpostavlja predvsem Tino Trstenjak in Andrejo Leški v kategoriji do 63 kilogramov. Slovenki bosta imeli tokrat še nekaj lažje delo, saj zaradi priprav na igre manjka francoska zvezdnica Clarisse Agbegnenou. Manjkajo tudi nekateri drugi francoski tekmovalci, v celoti so nastop na EP odpovedali Britanci.

Kot glavne tekmice pri obeh slovenskih kandidatinjah za visoka mesta na mednarodni zvezi izpostavljajo Nizozemki Juul Franssen in Sanne Vermeer ter aktualno evropsko podprvakinjo Avstrijko Magdaleno Krsakovo.

Med kandidati za visoka mesta je tudi Mihael Žgank, ki zadnja leta nastopa za turško reprezentanco. Foto: www.ijf.org

Med kandidati za visoka mesta na EP je tudi slovenski tekmovalec Mihael Žgank v kategoriji, nekdanji svetovni podprvak, ki pa je napis Slovenije na kimonu zamenjal za turškega.

Slovenija je doslej na evropskih prvenstvih osvojila kar 46 posamičnih kolajn in dve z žensko ekipo.