Mrakova in Macarolova na finalu svetovnega pokala četrti

Evropski prvakinji ter najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na finalu svetovnega pokala v morju pred Marseillom v razredu 470 zasedli končno četrto mesto. Finalne regate po prekinitvi zaradi pomanjkanja vetra niso ponovno začeli, kar ju je stalo uvrstitve na stopničke. Zmagali sta Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre.

Drugi sta bili Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina, tretji pa Italijanki Elena Berta in Blanca Caruso, ki bi ju lahko slovenski tekmovalki tudi prehiteli, če ne bi bilo odpovedi zaključnega plova.

"Veliko lepše bi bilo, če bi šli v zadnjo regato v boj"

"Start je bil predviden za drugo uro, pa so ga prestavili zaradi nestabilnega vetra na pozno popoldne. Bili sva optimistični in sva tudi zelo dobro startali. A so regato prekinili. Bili sva kar v ospredju in škoda, nisva imeli sreče, da bi jo izpeljali. Veliko lepše bi bilo, če bi šli v zadnjo regato v boj, četudi bi mogoče izgubili, kot pa da je nismo izpeljali," je menila flokistka Macarolova.

"Jadranje je bilo tukaj zelo naporno. Pihal je veter večinoma med osmimi in 12 vozli. To so sicer lepi pogoji. A prvi dan sva začeli preveč pasivno s slabšim jadranjem. V naslednjih dnevih sva popravljali napake in se vzpenjali po lestvici ter sva lahko na koncu kar zadovoljni s prikazanim," pa je povedala krmarka Mrakova.

Priložnosti nista dobili

Mrakova in Macarolova sta zadnji plov dobro začeli in bili v vodstvu ali pa najmanj na tretjem mestu, Italijanki pa sta bil tedaj sedmi. Toda zaradi obrata vetra za 60 stopinj so regato prekinili in jo skušali začeti znova, saj je hitrost vetra padla pod dva vozla. Na koncu se ni prav veliko spremenilo in vodstvo tekmovanja se je odločilo, da finalne regate ne bo izpeljalo.

Slovenki tako nista dobili priložnosti, da bi se borili za bron. Po predzadnjem dnevu sta po zmagi, devetem in tretjem mestu v posameznih regatah z osmega napredovali na četrto mesto ter bi se tako na finalni regati najboljše deseterice zadnji dan tekmovanja borili za tretje mesto. Za tretjeuvrščeno italijansko posadko sta imeli pred odločilno regato, ki šteje dvojno, le 3,7 točke zaostanka ali manj kot dve mesti.

Vodilni posadki nedosegljivi

Vodilni posadki sta bili že pred tem nedosegljivi in bi se lahko med seboj pomerili za zmago, četudi sta bili v prednosti Britanki, ki sta imeli pred odpovedanim zaključnim dvobojem precejšnjo prednost osmih točk ali štirih mest.

Slovenki tekmovanja sicer nista začeli najbolje. Po prvem dnevu sta bili na 16. mestu, naslednji dan sta bili že 11., po dnevu, ko ni bilo tekmovanj zaradi brezvetrja, pa sta bili v petek napredovali med deseterico na osmo mesto.

Jadralke sedaj čaka svetovno prvenstvo v danskem Arhusu, kjer bodo konec julija delili prve kvote za olimpijske igre v Tokiu 2020.