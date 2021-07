V Radovljici najboljša Šeglova, ki je razkrila cilj na OI v Tokiu

Šeglova je radovljiški miting izkoristila za zadnji test pred odhodom na olimpijske igre. Zmagala je na 50, 100 in 200 m hrbtno, 50 m delfin in 50 m prosto. "Moje delo je zdaj usmerjeno v olimpijski nastop v Tokiu. Verjamem, da 100 m prosto lahko odplavam pod 54 sekundami, to pa je že izid, ki bi lahko zadostoval za polfinale. Pred tem sem seveda potrebovala še dober trening in nekaj startov tukaj," je o plavanju v Radovljici povedala ravenska olimpijka Janja Šegel.

"Janja je v dobri formi, kar je dokazala tudi v Radovljici, saj je praktično v vseh disciplinah plavala blizu svojih osebnih rekordov," pa je dodal njen trener Matija Medvešek, ki dodaja, da radovljiški bazen ne sodi med najhitrejše, saj je preplitek, zato imajo izidi še večjo težo.

Pintarjeva posveča veliko pozornost tehniki

Tjašo Pintar čaka v ZDA novo leto bojev v študentskem tekmovanju NCAA. Foto: Vid Ponikvar Pintarjeva je bila najboljša na 100 m in 200 m prosto ter 100 m prsno, na 50 m prosto druga za Šeglovo, premagala pa jo je na 50 m prsno, kjer pa se je pred obe uvrstila nekdanja reprezentantka Triglava Tina Čelik.

"Starte sem potrebovala, ker me konec meseca na Ravnah na Koroškem čaka državno prvenstvo, seveda pa doma vedno rada tekmujem. Sami izidi so bili solidni, veliko pozornosti pa sem posvečala tehniki. Upam, da se bo forma do DP še malo dvignila in da se tam lahko približam osebnim rekordom. Zelo zadovoljna pa sem bila s prsnim plavanjem, ki mu posvečam manj pozornosti, a bom na DP verjetno nastopila tudi v kakšni prsni disciplini," je ocenila Tjaša Pintar.

Ta poletne tekme vidi širše v kontekstu nove sezone, kjer jo v ZDA čaka novo leto bojev v študentskem tekmovanju NCAA, nato pa novembra še evropsko prvenstvo v kratkem bazenu v Kazanu. "Želja je tudi svetovno prvenstvo, a norme za nastop še nimam."

Domača olimpijka Špela Perše, ki bo v Tokiu slovenske barve branila v daljinskem plavanju, je na 800 in 1500 m prosto osvojila drugo mesto.