Mickelsonu zgodovinska zmaga

Mickelson, sicer levičar, ki je vodil pred zadnjim dnem, je zadržal prednost in osvojil svoj šesti major v karieri. Petdesetletnik je odigral 73 udarcev in poskrbel za evforične prizore okrog 18. luknje, skupno je končal turnir s šestimi udarci pod parom igrišča.

Mickelson, na začetku prvenstva pravi outsider z razmerjem 280:1, ki bo prihodnji mesec praznoval 51. rojstni dan, je slavil zmago z dvema udarcema pred rojakom Brooksom Koepko in Južnoafričanom Louisom Oosthuizenom, še dva več so zaostali Shane Lowry, Padraig Harrington, Paul Casey in Harry Higgs.

"Vrsto let sem kljub temu, da nisem imel večjih uspehov, trdno verjel, da še vedno lahko tekmujem na najvišji ravni," je po zgodovinski zmagi dejal Mickelson in dodal: "Vendar pa sem si šele ta teden to zares dokazal. Tako sebi kot drugim, ki smo me že odpisali."

Pred Micklesonom je bil najstarejši zmagovalec majorja Julius Boros, ki je prvenstvo PGA leta 1968 osvojil v starosti 48 let.

Mickelson je skupno osvojil šest turnirjev velike četverice. Poleg današnje zmage je še trikrat osvojil masters v Augusti (2004, 2006, 2010), leta 2005 prvenstvo PGA, leta 2013 pa britanski The Open.

Naslednji mesec je na koledarju odprto prvenstvo ZDA na igrišču Torrey Pines, ki je povsem blizu Mickelsonovega doma v San Diegu, na večer uvodnega dne prvenstva 16. junija pa bo ameriški zvezdnik dopolnil 51 let.

"Trdno verjamem, da če bom ostal psihično trden, lahko dobro odigram tudi Torrey Pines. Vem, da igram dober golf in da je to lahko moja zadnja priložnost za zmago na OP ZDA, ki je še nimam. Vse bom podredil temu turnirju," je odločno napovedal Mickelson.

Med najboljšimi golfisti na drugem majorju sezone ni nastopil ameriški zvezdnik Tiger Woods, ki še ni nared po februarski prometni nesreči v Kaliforniji.