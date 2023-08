Američan, ki je na stavnicah zapravil več kot milijardo dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški zvezdnik golfa Phil Mickelson je v treh desetletjih športne kariere na stavnicah zapravil več kot milijardo dolarjev. Med drugim je redno sprejemal več kot 100.000 dolarjev (90.000 evrov) vredne stave na nogomet, košarko in bejzbol, želel pa je staviti tudi na Ryderjev pokal, na katerem je sam sodeloval, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Nekdanji profesionalni kockar in igralec športnih stav Billy Walters v svoji novi knjigi trdi, da je Phil Mickelson v karieri z vztrajnim kockanjem izgubil več kot milijardo dolarjev, piše dpa. Kot pravi Walters, je s šestkratnim zmagovalcem turnirjev major pri stavah sodeloval med letoma 2008 in 2014. Mickelson je v tem času položil več kot 7000 stav na nogomet, košarko in bejzbol, redno pa je stavil več kot 90.000 evrov na tekmo, skupno v tem času več kot 100 milijonov dolarjev (90 milijonov evrov).

Leta 2012 je golfist prosil Waltersa, naj stavi 400.000 dolarjev (363.000 evrov) na zmago ameriške ekipe na Ryderjevem pokalu, katere član je bil tudi on, a mu ta želje ni izpolnil. Vseeno Walters ni prepričan, ali je Mickelson nato stavo vložil kje drugje.

Avtor v knjigi še navaja, da je golfist v zadnjih treh desetletjih sicer stavil za več kot milijardo dolarjev. Tudi njegova odločitev, da se pridruži kontroverzni savdski turneji Liv Golf, je sprožila ugibanja, da zaradi iger na srečo potrebuje denar.

Lani je Mickelson za ameriški Sports Illustrated dejal, da so igre na srečo del njegovega življenja odkar pomni. "Pred približno desetimi leti pa je postalo brezobzirno. To je sramotno. Ni mi všeč, da ljudje vedo. Dejstvo je, da se s tem ukvarjam že nekaj časa," je dejal zdaj 53-letnik.