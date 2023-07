Harman prvič slavil na najvišji ravni golfa

Šestintridesetletni Brian Harman je imel zadnji dan 151. izvedbe odprtega prvenstva Velike Britanije 70 udarcev, kar je bilo v slabih vremenskih razmerah in dežju dovolj za zanesljivo zmago, zasledovalci so za njim zaostali za šest udarcev. Na ta način je prišel do največjega uspeha v karieri in prve zmage na turnirjih po šestih letih.

Drugo mesto so si razdelili Španec Jon Rahm, Korejec Tom Kim, Avstrijec Sepp Straka in Avstralec Jason Day. Končali so s sedmimi udarci pod parom in za en udarec premagali severnoirskega zvezdnika Roryja McIlroya, zmagovalca tega majorja leta 2014, ki je tudi tokrat zaman naskakoval prvo zmago na turnirjih major po devetih letih.

Prav tako bodo morali na prvo zmago po letu 1992, ko je slavil Nick Faldo, počakati domači angleški golfisti; danes sta bila najboljša predstavnika Anglije Tommy Fleetwood in Matthew Jordan, slednji je tudi član kluba v Hoylaku, z delitvijo desetega mesta.

Na OP Velike Britanije je nagradni sklad znašal 14,72 milijona evrov, zmagovalec je prejel 2,68 milijona evrov.