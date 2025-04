Masters v Augusti, ki se dogaja ta teden, je prvi veliki turnir za profesionalne igralce golfa. Za razliko naslednjih treh, The Opna, US Opna in prvenstva PGA, pa je turnir za zeleni suknjič na enem od najbolj prestižnih igrišč na svetu precej drugačen od ostalih. Gledalci morajo za začetek pustiti svoje mobilnike pred vrati National Golf kluba. In to ni edina zanimivost povezana s tem turnirjem, zato berite naprej.

Turnir v Augusti je eden redkih športnih dogodkov, na katerem ne boste videli množice ljudi, kako s telefoni slika in snema svoje idole. Tudi če imate telefon zgolj v žepu, vas bo varnostnik prijazno pospremil s posestva. Za telefoniranje so zato na voljo govorilnice, ki so dovolj oddaljene od dogajanja, da hrup ne moti igralcev.

V Augusti, kjer turnirji potekajo že od 1932, je prepovedano še marsikaj. Na primer tekanje po igrišču ali posedanje na zelenih površinah, vnos hrane in pijače na igrišče, sončenje na zelenicah in celo dajanje n

Ura in pol za vstop v trgovino

Foto: Reuters Posebna zgodba Auguste je tudi pro-shop oziroma trgovina s spominki. Na igrišču ni nobenih drugih blagovnih znamk razen The Masters, prav tako ne v trgovini, ki so jo pred sedmimi leti razširili, tako da je v njej med drugim 385 lutk oziroma polic za 125 različnih kap s šiltom z znakom The Masters ter tisoče drugih izdelkov. Povprečni čakalni čas za vstop v trgovino je uro in pol, obiskovalec pa v povprečju v trgovini zapravi dobrih 200 evrov. Po podatkih portala todays-golfer.com trgovina v enem tednu naredi 70 milijonov dolarjev prometa, kar pomeni 10 milijonov na dan oziroma 16.000 dolarjev (14.656 evrov) na minuto.

Cene v trgovini so ugodne, tako da je po pisanju prej omenjenega portala 85% izdelkov namenjenih nadaljnji prodaji, poceni za ameriške razmere pa so tudi okrepčila na igrišču. Značilni sendvič s sirovim in jajčnim namazom stane 1,5 dolarja, čokoladni mafin prav tako, vse pijače so po 2 dolarja, razen piva, ki je 5 dolarjev, najdražji prigrizek pa je Masters sendvič za 3 dolarje.

Favoriti so ...

Scottie Scheffler Foto: Reuters Gledalci oziroma pokrovitelji (patrons), kot se imenujejo obiskovalci National kluba (približno 40.000 vsak dan), bodo najboljše igralce na svetu spremljali od četrtka do nedelje. Na razgibanem terenu in zahtevnih zelenicah so nepričakovani zmagovalci zelo redki. Zadnji presenetljivi prvak je bil 2016 Anglež Danny Willett. Lani in 2022 je slavil prvi igralec s svetovne lestvice domačin Scottie Scheffler, vmes Španec Jon Rahm, še prej pa Japonec Hideki Matsuyama ter Američana Dustin Johnson in Tiger Wooods. Slednjega letos ne bo med udeleženci, saj je moral pred kratkim na operacijo ahilove tetive.

Stavnice se na mastersu zanašajo na računalniško lestvici; glavni favoriti so Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Jon Rahm, Collin Morikawa, Bryson DeChambeau in Ludvig Aberg.