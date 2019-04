Maček po sijajni predstavi močno napredoval v Al Ainu

Prekmurca so malenkosti ločile do dodatnega razstreljevanja za preboj v veliki finale. Priložnost za to je zapravil po prvem dnevu tekmovanja, ko je zadel 47 od možnih 50 letečih tarč. Drugi dan tekmovanja je močno izboljšal svoj nastop, dvakrat je zadel 25 ter enkrat 24 glinastih golobov in močno napredoval po lestvici, hkrati pa izboljšal svoj dosežek z letošnje uvodne tekme za svetovni pokal v mehiškem Acapulcu, ko je osvojil 25. mesto.

Na drugi letošnji tekmi za svetovni pokal sta nastopila še dva slovenska strelca: Tomaž Blazinšek (116) je dvodnevno preizkušnjo končal na 81., Denis Vatovec (114) pa na 95. mestu v konkurenci 142 tekmovalcev iz celega sveta.

V kvalifikacijah je blestel Hrvat Josip Glasnović. Petintridesetletni olimpijski prvak iz Ria de Janeira 2016 je edini zadel vseh 125 letečih tarč.

Boštjan Maček bo skupaj s svojo sestro Jasmino, ki je tukajšnjo posamično tekmo končala na 32. mestu, v sredo nastopil še na ekipni mešani tekmi.