Ločnikarju na domačem prvenstvu bronasto odličje

Na SP v slalomu na divjih vodah za mladince in tekmovalce do 23 let v Tacnu je kajakaš Jan Ločnikar med mladinci osvojil tretje mesto in tako ekipnemu naslovu svetovnih prvakov dodal še eno kolajno z domačega SP, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.

V finalu kajakašev mladincev je veslal še Urban Gajšek in bil sedmi, v finalu kajakašic mladink pa je bila Ula Skok, hči nekdanjega vrhunskega kajakaša Janeza Skoka, deveta.

Preostali tekmovalci in tekmovalke, ki so nastopili dopoldne, so obstali v polfinalu.

Popoldne sledijo še tekme kanuistk in kanuistov do 23 let.